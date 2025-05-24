Внимание, мошенники! Специалист предупреждает о новой схеме по отъему денег — будьте бдительны

В этом году за первые четыре месяца у клиентов четырех крупнейших банков жулики выманили 3 миллиона 314 тысяч евро, причем потерпевшие сами подтвердили платежи, о чем свидетельствуют данные, обнародованные Ассоциацией финансовой отрасли.

Член Ассоциации профессионалов безопасности Нил Путниньш предупреждает на "Фейсбуке" о новом "широкомасштабном автоматизированном мошенничестве в Латвии".

Он пишет, что в Латвии замечена новая схема: со счетов частных лиц и предприятий списываются суммы в размере 20-30 евро. Получателем является зарегистрированное в Лаосе предприятие Happiness Vientiane, и платежи совершаются в долларах США.

Путниньш разъясняет, как действовать, если такой платеж был замечен:

"Важно:

1. Так как Лаос не является страной ЕС, на этот регион не распространяется обязательная верификация 3D Secure (например, в банковском приложении или подтверждение через Smart-ID).

2. В ряде случаев карты потерпевших были новыми и в интернете не использовались, и это может свидетельствовать не об утечке данных, а о том, что номер карты был сгенерирован автоматически.

Что делать, если заметили подозрительный платеж:

- Немедленно свяжитесь со своим банком - такие платежи обычно можно вернуть.

- Банк, скорее всего, заблокирует карту и выдаст новую.

- Просмотрите свои настройки платежей в интернете - отключите, если нет такой необходимости.

Подумайте о возможности использовать:

- Отдельный счет с ограниченными средствами только для платежей в интернете.

- Одноразовые или виртуальные карты, которые легко поддаются ротации и контролю".