Внимание, мошенники! Специалист предупреждает о новой схеме по отъему денег — будьте бдительны

В этом году за первые четыре месяца у клиентов четырех крупнейших банков жулики выманили 3 миллиона 314 тысяч евро, причем потерпевшие сами подтвердили платежи, о чем свидетельствуют данные, обнародованные Ассоциацией финансовой отрасли.
Член Ассоциации профессионалов безопасности Нил Путниньш предупреждает на "Фейсбуке" о новом "широкомасштабном автоматизированном мошенничестве в Латвии".
Он пишет, что в Латвии замечена новая схема: со счетов частных лиц и предприятий списываются суммы в размере 20-30 евро. Получателем является зарегистрированное в Лаосе предприятие Happiness Vientiane, и платежи совершаются в долларах США.
Путниньш разъясняет, как действовать, если такой платеж был замечен:
"Важно:
1. Так как Лаос не является страной ЕС, на этот регион не распространяется обязательная верификация 3D Secure (например, в банковском приложении или подтверждение через Smart-ID).
2. В ряде случаев карты потерпевших были новыми и в интернете не использовались, и это может свидетельствовать не об утечке данных, а о том, что номер карты был сгенерирован автоматически.
Что делать, если заметили подозрительный платеж:
- Немедленно свяжитесь со своим банком - такие платежи обычно можно вернуть.
- Банк, скорее всего, заблокирует карту и выдаст новую.
- Просмотрите свои настройки платежей в интернете - отключите, если нет такой необходимости.
Подумайте о возможности использовать:
- Отдельный счет с ограниченными средствами только для платежей в интернете.
- Одноразовые или виртуальные карты, которые легко поддаются ротации и контролю".