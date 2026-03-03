Почему чаевые растут — а сервис от этого лучше не становится?

Редакция PRESS 3 марта, 2026 19:20

Наука 0 комментариев

10% когда-то казались нормой. Потом 15%. Теперь 20% — почти «по умолчанию». Почему планка всё время поднимается?

Новое исследование Tel Aviv University, опубликованное в журнале Management Science, предлагает неожиданное объяснение: дело не столько в сервисе, сколько в социальной психологии.

Учёные выделяют два типа клиентов:

«ценители» — искренне благодарят за хороший сервис и оставляют больше среднего
«конформисты» — просто следуют норме и платят «как принято»
И вот что происходит: те, кто действительно ценит обслуживание, постепенно поднимают средний уровень чаевых. Остальные подтягиваются к новой норме. В результате процент растёт сам по себе.

По словам исследователя Рана Снитковского, классическая экономическая логика не объясняет чаевые. Если вы больше никогда не увидите официанта — зачем платить дополнительно? Тем не менее люди продолжают это делать.

Интересный вывод: рост чаевых не обязательно означает улучшение сервиса.

Если официант знает, что большинство клиентов всё равно оставят стандартные 20%, мотивация «стараться сверх нормы» снижается. Стимул работает, но слабо.

Исследователи также отмечают: в обществах с более сильным социальным давлением средний уровень чаевых растёт быстрее. Плюс возможный фактор — рост экономического неравенства.

Отдельный спорный момент — система tip credit в США, где работодатели могут учитывать чаевые как часть зарплаты. Это снижает базовые издержки бизнеса, но переносит часть рисков на работников.

При этом сама практика чаевых остаётся противоречивой. Исследования показывают, что на размер чаевых могут влиять гендерные и этнические факторы, а клиенты нередко чувствуют себя неловко.

Получается парадокс:
чаевые должны стимулировать сервис —
но чаще всего они просто следуют за социальной нормой.

И если норму поднимают самые щедрые,
все остальные рано или поздно догоняют.
 
 
 

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

