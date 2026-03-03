В самой сухой пустыне мира нашли жизнь, о которой не подозревали

И всё же под песком там кипит жизнь.

Учёные из Кёльнского университета обнаружили, что в почвах Атакамы процветают крошечные нематоды — микроскопические круглые черви. Причём их разнообразие оказалось гораздо выше, чем ожидали исследователи.

Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Исследователи изучили шесть разных зон пустыни — от солончаков до горных районов и «туманных оазисов». Выяснилось, что биоразнообразие растёт там, где больше влаги, а высота над уровнем моря влияет на то, какие виды выживают.

Самое неожиданное: в самых экстремальных условиях многие нематоды размножаются без партнёра — бесполым способом. Это может давать преимущество там, где жизнь балансирует на грани.

Нематоды играют ключевую роль в почвенных экосистемах: регулируют бактерии, участвуют в круговороте питательных веществ и служат индикатором состояния почвы. Их находят даже в Арктике и на океанском дне.

Учёные отмечают: даже в экстремально сухих условиях формируются устойчивые экосистемы. Но в некоторых районах пищевые цепочки уже упрощены — такие системы могут быть особенно уязвимы к дальнейшему изменению климата.

Пустыня, где почти нет дождя.

Почва, где почти нет жизни.

И черви, которые всё равно выживают.

Иногда жизнь оказывается упорнее, чем климат.





