Власти Дании уберут статую русалки c пышной грудью в пригороде Копенгагена

Редакция PRESS 6 августа, 2025 15:40

Мир 0 комментариев

Статуя "Большая русалка" установлена в форте Драгёр, примерно в 15 км от Копенгагена. До 2018 года скульптура стояла недалеко от знаменитой "Русалочки", но ее убрали оттуда из-за критики местных жителей, вызванной ее объемными формами, cообщает Euronews.

Датское агентство дворцов и культуры потребовало убрать скульптуру "Большая русалка" из форта Драгёр в пригороде Копенгагена, где находятся старые морские укрепления 1910 года постройки.

В ведомстве заявили, что 14-тонная статуя с большой грудью "не вписывается в культурно-историческую среду".

Впервые статую, облик которой придумал датский ресторатор Петер Бех, установили на набережной Лангелиние, неподалеку от знаменитой "Русалочки". Но после нескольких лет критики со стороны местных жителей, в 2018 году, "Большую русалку" перенесли в форт Драгёр, примерно в 15 км к юго-востоку от Копенгагена. Теперь ее планируют убрать и оттуда.

 

Дебаты по поводу скульптуры вспыхнули с новой силой недавно. Так арт-критик датской газеты Politiken Матиас Крюгер заявил, что статуя "уродливая и порнографическая", а журналистка и священнослужительница Сёрине Готфредсен написала в газете Berlingske, что многие считают русалку "вульгарной, непоэтичной и нежелательной".

 
"Существование статуи, воплощающей горячую мужскую мечту о том, как должна выглядеть женщина, вряд ли будет способствовать принятию многими женщинами собственного тела", — добавила она.

При этом автор идеи и заказчик статуи Петер Бех назвал критику "чистой чепухой". По его словам, он создал "Большую русалку", потому что часто слышал, что туристы считают "Русалочку" слишком маленькой.

"У русалки совершенно нормальные пропорции относительно ее размера. Конечно, у крупной женщины грудь большая", — сказал он в интервью датскому телеканалу TV 2 Kosmopol, добавив, что скульптура стала благом для района, так как привлекает посетителей.

Его поддержал муниципальный политик Пау Карслунд поддержал это мнение: "Аргумент о том, что статуя якобы уродливая и порнографическая, слишком примитивен. Мы не должны так бояться пары грудей".

"Должны ли обнаженные женские груди иметь специфическую академическую форму и размер, чтобы их можно было показывать на публике?" — выступила против критиков редактор Berlingske Амината Корр Тране, отметив, что пристальное внимание к груди скульптуры напоминает боди-шейминг.

Карслунд призвал перенести статую в парк в близлежащем городе Торнбю, в то время как Бех сказал, что хочет найти способ сохранить статую в Драгёре.

Похожая история произошла в 2023 году в итальянском городе Монополи в регионе Апулия. Скульптура русалки под названием Il Mare ("Море") тоже вызвала критику за "слишком провокационный характер".

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

