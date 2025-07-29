Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 29. Июля Завтра: Edmunds, Edzus, Vidmants
Доступность

Вкусный тендер: Восточная больница объявила закупку на питание пациентов на огромную сумму

Редакция PRESS 29 июля, 2025 13:11

Новости Латвии 0 комментариев

Рижская Восточная клиническая университетская больница (РВКУБ) объявила новую публичную закупку на обеспечение услуг питания для пациентов на договорную сумму 25 млн евро, сообщила агентству ЛЕТА заведующая отделом больницы по связям с общественностью Гундега Варпа.

Новая публичная закупка будет объявлена в соответствии с планом закупок, учитывая, что к завершению приближаются договорные обязательства с прежним объединением лиц, победивших в предыдущей закупке, "Aleks un V Concord Service Group CNC", которое, в свою очередь, попало в поле зрения Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) в связи с выявленными недостатками в пищеблоке больницы.

Планируемый срок нового контракта составит пять лет. Поставщикам предъявлены жесткие квалификационные требования по наличию равноценного опыта как в отношении самого претендента, так и его персонала, отметили в больнице.

Варпа отметила, что при объявлении закупки учтены и комментарии представителей отрасли, озвученные на организованном больницей публичном совещании.

Предложения можно подать до 10 часов 28 августа.

В больнице пояснили, что новая закупка станет важным шагом в повышении уровня обслуживания пациентов в долгосрочной перспективе, учитывая, что питание является одним из важных аспектов, влияющих на процессы выздоровления.

В соответствии с нормативным регулированием критерием выбора претендента является не только цена, но и требования зеленой публичной закупки, включающие дружественные среде решения и принцип долгосрочного сотрудничества, пояснила Варпа.

Как сообщалось, до 28 июля ПВС поручила устранить несоответствия в блоке питания РВКУБ на ул. Хипократа, в противном случае грозя принять решение о приостановке его работы. Сегодня служба проведет повторную проверку, после которой будет принято решение о дальнейших действиях.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:00 29.07.2025
Пять погибших в результате стрельбы в небоскрёбе Нью-Йорка: среди жертв — полицейский
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвию накрывает затяжными дождями
Bitnews.lv 3 часа назад
Латвийцы продолжают обманываться: мошенники выудили у них свыше 10 млн. евро
Bitnews.lv 3 часа назад
На Земле появляются новые “сезоны”: учёные фиксируют «мусорные», «дымные» и «токсичные» времена года
Bitnews.lv 4 часа назад
Рак почек: болезнь, которую можно остановить — латвийские врачи призывают не откладывать обследования
Bitnews.lv 4 часа назад
«Арабский шенген»: шесть стран Ближнего Востока вводят единую визу
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: может, не повышать налоги?
Sfera.lv 8 часов назад
ЕС недоволен, что его жители закупаются в Китае
Sfera.lv 8 часов назад

Образование еще одного олайнского депутата ставится под сомнение: министерство обратилось в полицию

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР) обратилось в полицию в связи с делом второго депутата Олайнской думы, чье образование вызывает сомнения - Андрея Лукашевича от объединенного списка партий "Суверенная власть"/"Младолатыши".

Министерство умного управления и регионального развития (МУУРР) обратилось в полицию в связи с делом второго депутата Олайнской думы, чье образование вызывает сомнения - Андрея Лукашевича от объединенного списка партий "Суверенная власть"/"Младолатыши".

Читать
Загрузка

Выплаты Украине по программе кредитования ЕС заморожены: СМИ

Мир 20:45

Мир 0 комментариев

Выплаты ЕС по программе кредитования для ускорения чрезвычайных доходов для Украины заморожены до изменения ситуации с НАБУ и САП, пишет DW со ссылкой на украинские СМИ.

Выплаты ЕС по программе кредитования для ускорения чрезвычайных доходов для Украины заморожены до изменения ситуации с НАБУ и САП, пишет DW со ссылкой на украинские СМИ.

Читать

«Европа на некоторое время купила свою безопасность»: Стакис высказался о сделке с США

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Европа на некоторое время купила свою безопасность, договорившись о тарифах с США, заявил агентству ЛЕТА евродепутат Мартиньш Стакис ("Прогрессивные").

Европа на некоторое время купила свою безопасность, договорившись о тарифах с США, заявил агентству ЛЕТА евродепутат Мартиньш Стакис ("Прогрессивные").

Читать

Быстрые, шокирующие, невероятные: через юмор и абсурд латвийцев познакомят с методами мошенников

Новости Латвии 20:29

Новости Латвии 0 комментариев

Государственная полиция Латвии запускает социальную кампанию под названием «____ способ потерять деньги!». Её цель — познакомить людей со способами и методами, которые используют мошенники. В результате, по мнению стражей порядка,  должно сократиться количество зарегистрированных случаев, когда граждане становятся жертвами обмана.

Государственная полиция Латвии запускает социальную кампанию под названием «____ способ потерять деньги!». Её цель — познакомить людей со способами и методами, которые используют мошенники. В результате, по мнению стражей порядка,  должно сократиться количество зарегистрированных случаев, когда граждане становятся жертвами обмана.

Читать

В Кремле «приняли к сведению» объявленный Трампом ультиматум

Важно 20:19

Важно 0 комментариев

В ответ на заявление Трампа о новом сроке в 10-12 дней пресс-секретарь президента РФ заявил о приверженности России к мирному процессу. Подтверждений стремления к миру в Украине Кремль не привел.

В ответ на заявление Трампа о новом сроке в 10-12 дней пресс-секретарь президента РФ заявил о приверженности России к мирному процессу. Подтверждений стремления к миру в Украине Кремль не привел.

Читать

Новые правила продажи алкоголя в Латвии: действуют уже с 1 августа

Важно 20:12

Важно 0 комментариев

С 1 августа вступают в силу изменения в правилах торговли алкоголем: с понедельника по субботу алкоголь можно будет приобретать с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — с 10:00 до 18:00. Такие поправки к закону Сейм принял ещё в начале года.

С 1 августа вступают в силу изменения в правилах торговли алкоголем: с понедельника по субботу алкоголь можно будет приобретать с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — с 10:00 до 18:00. Такие поправки к закону Сейм принял ещё в начале года.

Читать

Германия: военнообязанных из Украины предлагают лишить пособий

Мир 20:06

Мир 0 комментариев

Политик из Христианско-социального союза (ХСС) считает, что украинские военнообязанные должны либо работать в Германии, либо служить в Украине. Посольство Украины в ФРГ не видит проблем в том, что в Германии так много украинцев призывного возраста, сообщает DW.

Политик из Христианско-социального союза (ХСС) считает, что украинские военнообязанные должны либо работать в Германии, либо служить в Украине. Посольство Украины в ФРГ не видит проблем в том, что в Германии так много украинцев призывного возраста, сообщает DW.

Читать