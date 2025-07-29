Вкусный тендер: Восточная больница объявила закупку на питание пациентов на огромную сумму

Новая публичная закупка будет объявлена в соответствии с планом закупок, учитывая, что к завершению приближаются договорные обязательства с прежним объединением лиц, победивших в предыдущей закупке, "Aleks un V Concord Service Group CNC", которое, в свою очередь, попало в поле зрения Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) в связи с выявленными недостатками в пищеблоке больницы.

Планируемый срок нового контракта составит пять лет. Поставщикам предъявлены жесткие квалификационные требования по наличию равноценного опыта как в отношении самого претендента, так и его персонала, отметили в больнице.

Варпа отметила, что при объявлении закупки учтены и комментарии представителей отрасли, озвученные на организованном больницей публичном совещании.

Предложения можно подать до 10 часов 28 августа.

В больнице пояснили, что новая закупка станет важным шагом в повышении уровня обслуживания пациентов в долгосрочной перспективе, учитывая, что питание является одним из важных аспектов, влияющих на процессы выздоровления.

В соответствии с нормативным регулированием критерием выбора претендента является не только цена, но и требования зеленой публичной закупки, включающие дружественные среде решения и принцип долгосрочного сотрудничества, пояснила Варпа.

Как сообщалось, до 28 июля ПВС поручила устранить несоответствия в блоке питания РВКУБ на ул. Хипократа, в противном случае грозя принять решение о приостановке его работы. Сегодня служба проведет повторную проверку, после которой будет принято решение о дальнейших действиях.