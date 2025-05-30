Визы недостаточно. Россия требует от иностранцев план поездки

С 30 июня иностранцев обяжут подавать электронное заявление о планах поездки в Россию за трое суток до даты пересечения границы. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, уточнив, что новая мера закреплена постановлением российского правительства и коснется прежде всего тех, кто будет въезжать без оформления визы.

"С указанной даты для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам, в том числе законным представителям недееспособных или несовершеннолетних, будет необходимо не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки заполнить электронное заявление о планируемом въезде в Россию", - говорится в Telegram-канале Волк.

Для подачи электронного заявления въезжающим нужно будет завести цифровой профиль в мобильном приложения RuID - аналоге портала "Госуслуги", предназначенном для иностранцев. По словам чиновницы, в приложении можно будет также найти дополнительную информацию о пересечении границы. В случае срочного въезда в Россию заявление можно заполнить не позднее, чем за 4 часа, но при этом потребуется предоставить документы, которые подтвердят срочность такой поездки. Таковыми могут быть экстренное лечение, а также тяжелая болезнь или смерть близкого родственника в России.