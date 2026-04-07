Трамп обвинил СМИ в угрозе операции по спасению сбитых лётчиков F-15 в Иране

Редакция PRESS 7 апреля, 2026 13:10

Президент США Дональд Трамп заявил, что утечка информации в американских СМИ могла поставить под угрозу операцию по спасению штурмана сбитого над Ираном истребителя F-15 и потребовал установить источник разглашения.

Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне в понедельник, 6 апреля 2026 года, Трамп подчеркнул, что в ходе спасательной операции было допущено «крайне серьезное нарушение информационной безопасности», которое поставило под угрозу как самого штурмана, так и спасательные группы, действовавшие на территории Ирана.

По словам президента, после спасения пилота американская сторона сознательно придерживалась политики информационного затемнения. Ее цель заключалась в том, чтобы создать у противника ложное впечатление, будто оба члена экипажа уже эвакуированы, и тем самым не допустить переброски иранских сил в район крушения для захвата штурмана.

Однако, как заявил Трамп, в этот критический момент одно из американских СМИ опубликовало информацию о том, что спасен только пилот, а поиски второго члена экипажа продолжаются. По его словам, эта публикация «в реальной и непосредственной форме» поставила под угрозу всю операцию.

Президент подчеркнул, что намерен установить личность источника утечки и планирует потребовать от СМИ, опубликовавшего информацию, раскрыть его имя, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

Кто первым сообщил о ситуации


Согласно первичной проверке, первый публичный отчет по этому вопросу появился у журналиста Axios Барака Равида.

3 апреля 2026 года в 15:51 по израильскому времени (08:51 по времени восточного побережья США) Равид сообщил на английском языке:

«Один из двух членов экипажа американского боевого самолета, сбитого над Ираном, был обнаружен и спасен силами специального назначения США, а поиски второго члена экипажа продолжаются, сообщил Axios израильский чиновник и еще один источник, знакомый с этим вопросом».

Сообщение также было озвучено на CNN и 12-м канале израильского телевидения. 

По данным самого Равида, информация была подтверждена «израильским источником» и «дополнительным источником», знакомым с ситуацией.

Если будет окончательно установлено, что именно эта публикация стала первой в СМИ по данному вопросу, она, вероятно, окажется в центре расследования американских властей.

В Вашингтоне, судя по заявлениям президента, настроены решительно — цель состоит в том, чтобы выявить источник или источники утечки, которая могла напрямую повлиять на ход чувствительной военной операции.

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

