Трамп обвинил СМИ в угрозе операции по спасению сбитых лётчиков F-15 в Иране

Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне в понедельник, 6 апреля 2026 года, Трамп подчеркнул, что в ходе спасательной операции было допущено «крайне серьезное нарушение информационной безопасности», которое поставило под угрозу как самого штурмана, так и спасательные группы, действовавшие на территории Ирана.

По словам президента, после спасения пилота американская сторона сознательно придерживалась политики информационного затемнения. Ее цель заключалась в том, чтобы создать у противника ложное впечатление, будто оба члена экипажа уже эвакуированы, и тем самым не допустить переброски иранских сил в район крушения для захвата штурмана.

Однако, как заявил Трамп, в этот критический момент одно из американских СМИ опубликовало информацию о том, что спасен только пилот, а поиски второго члена экипажа продолжаются. По его словам, эта публикация «в реальной и непосредственной форме» поставила под угрозу всю операцию.

Президент подчеркнул, что намерен установить личность источника утечки и планирует потребовать от СМИ, опубликовавшего информацию, раскрыть его имя, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

Кто первым сообщил о ситуации



Согласно первичной проверке, первый публичный отчет по этому вопросу появился у журналиста Axios Барака Равида.

3 апреля 2026 года в 15:51 по израильскому времени (08:51 по времени восточного побережья США) Равид сообщил на английском языке:

«Один из двух членов экипажа американского боевого самолета, сбитого над Ираном, был обнаружен и спасен силами специального назначения США, а поиски второго члена экипажа продолжаются, сообщил Axios израильский чиновник и еще один источник, знакомый с этим вопросом».

Сообщение также было озвучено на CNN и 12-м канале израильского телевидения.

По данным самого Равида, информация была подтверждена «израильским источником» и «дополнительным источником», знакомым с ситуацией.

Если будет окончательно установлено, что именно эта публикация стала первой в СМИ по данному вопросу, она, вероятно, окажется в центре расследования американских властей.

В Вашингтоне, судя по заявлениям президента, настроены решительно — цель состоит в том, чтобы выявить источник или источники утечки, которая могла напрямую повлиять на ход чувствительной военной операции.