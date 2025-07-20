Ни Вурчс, ни краевая дума не дали никаких комментариев по поводу этих подозрений. Председатель Олайнской краевой думы Андрис Бергс (Латвийская социал-демократическая рабочая партия) при этом сослался на требования по защите личных данных.

Вурчс ранее выдвигался от Русского союза Латвии и не скрывал прокремлевских взглядов, напоминает ЛТВ. Он публиковал видеоролики, демонстрируя, что отмечает 9 мая, называл украинский национализм нацизмом, критиковал отказ Латвии от российского газа.

Бывшие соученики Вурчса сомневаются, что он получил среднее образование в Олайнской 1-й средней школе. Он должен был окончить 12-й класс в 2001 году, но, по словам товарищей Вурчса по школе, к тому времени уже перестал регулярно посещать школу и так ее и не окончил. Сам Вурчс указал в сведениях, которые предоставил избирательной комиссии, что окончил школу в 2002 году, но, как утверждает ЛТВ, есть информация, что централизованные экзамены в том году он не сдавал.

На вопросы ЛТВ Вурчс не ответил, а Олайнская 1-я средняя школа отказалась предать гласности информацию о его образовании.

В государственной образовательной информационной системе электронные данные доступны с 2007 года, поэтому у Минобрнауки нет возможности проверить, получил ли вице-мэр аттестат об окончании средней школы.

Олайнская краевая дума тоже отказалась разгласить сведения о Вурчсе, заявив ЛТВ, что "общество у учреждения ничего не просило" и сославшись на явно превратное толкование регламента о защите данных, что "право субъекта данных на защиту данных является приоритетом, а пропорциональное общественное благо несущественно".