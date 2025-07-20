Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 20. Июля Завтра: Ramona, Ritma
Доступность

Вице-мэра Олайне подозревают в том, что он предоставил неверные сведения избирательной комиссии (2)

© LETA 20 июля, 2025 10:55

Новости Латвии 2 комментариев

Заместитель председателя Олайнской краевой думы Андрис Вурчс ("Суверенная власть"/Объединение "Младолатыши"), возможно, указал избирательной комиссии ложные сведения о том, что получил среднее образование в 2002 году, о чем сообщило Латвийское телевидение (ЛТВ), сославшись на источники.

Ни Вурчс, ни краевая дума не дали никаких комментариев по поводу этих подозрений. Председатель Олайнской краевой думы Андрис Бергс (Латвийская социал-демократическая рабочая партия) при этом сослался на требования по защите личных данных.

Вурчс ранее выдвигался от Русского союза Латвии и не скрывал прокремлевских взглядов, напоминает ЛТВ. Он публиковал видеоролики, демонстрируя, что отмечает 9 мая, называл украинский национализм нацизмом, критиковал отказ Латвии от российского газа.

Бывшие соученики Вурчса сомневаются, что он получил среднее образование в Олайнской 1-й средней школе. Он должен был окончить 12-й класс в 2001 году, но, по словам товарищей Вурчса по школе, к тому времени уже перестал регулярно посещать школу и так ее и не окончил. Сам Вурчс указал в сведениях, которые предоставил избирательной комиссии, что окончил школу в 2002 году, но, как утверждает ЛТВ, есть информация, что централизованные экзамены в том году он не сдавал.

На вопросы ЛТВ Вурчс не ответил, а Олайнская 1-я средняя школа отказалась предать гласности информацию о его образовании.

В государственной образовательной информационной системе электронные данные доступны с 2007 года, поэтому у Минобрнауки нет возможности проверить, получил ли вице-мэр аттестат об окончании средней школы.

Олайнская краевая дума тоже отказалась разгласить сведения о Вурчсе, заявив ЛТВ, что "общество у учреждения ничего не просило" и сославшись на явно превратное толкование регламента о защите данных, что "право субъекта данных на защиту данных является приоритетом, а пропорциональное общественное благо несущественно".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 80 реакций
Комментарии (2) 80 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 17:45 20.07.2025
Скандал вокруг дела Эпштейна расколол сторонников Трампа
Bitnews.lv 20 часов назад
ЕС закрывает «Северный поток» навсегда и бьёт по нефтяному экспорту России
Bitnews.lv 1 день назад
День солнца и внезапного дождя
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия настаивает на сохранении финансирования ЕС и дополнительной поддержке приграничных стран
Bitnews.lv 1 день назад
Франция: аu revoir, Сенегал…
Sfera.lv 2 дня назад
Для пикника: что сделает мягче мясо шашлыка
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: сокращали, сокращаем и будем сокращать!
Sfera.lv 2 дня назад
Усик против Дюбуа: кто кого
Sfera.lv 2 дня назад

«Пользуйтесь детекторами дыма!» Что бывает, если домашний питомец возомнил себя поваром (2)

Важно 16:57

Важно 2 комментариев

Многие, вероятно, хорошо помнят кампанию, в ходе которой жителей Латвии убеждали, что использование дымового детектора важно для безопасности и даже может спасти жизнь. Пусть и с опозданием, но этот твит - лучшая реклама таких приборов.

Многие, вероятно, хорошо помнят кампанию, в ходе которой жителей Латвии убеждали, что использование дымового детектора важно для безопасности и даже может спасти жизнь. Пусть и с опозданием, но этот твит - лучшая реклама таких приборов.

Читать
Загрузка

Дождливый понедельник и грозовая неделя: циклоны от нас уходить не собираются (2)

Важно 16:32

Важно 2 комментариев

На следующей неделе в Латвии сохранится теплая погода, при этом пройдут локальные грозы и дожди по всей стране, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

На следующей неделе в Латвии сохранится теплая погода, при этом пройдут локальные грозы и дожди по всей стране, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

Читать

17 месяцев казались шоком, а теперь речь о 4 годах: бывший руководитель — о проблемах больницы Страдиня (2)

Важно 16:18

Важно 2 комментариев

Нынешний председатель правления Елгавской городской больницы Риналдс Муциньш, ранее возглавлявший больницу Страдиня, поделился на телеканале TV24 в эфире программы Dienas personība ar Veltu Puriņu, своим взглядом на ситуацию со строительством нового корпуса больницы.

Нынешний председатель правления Елгавской городской больницы Риналдс Муциньш, ранее возглавлявший больницу Страдиня, поделился на телеканале TV24 в эфире программы Dienas personība ar Veltu Puriņu, своим взглядом на ситуацию со строительством нового корпуса больницы.

Читать

Странная конструкция на остановке общественного транспорта: недоделанная скамейка? А вот и нет (2)

Важно 15:00

Важно 2 комментариев

На "Фейсбук" в паблик Izdzirdēts Rīgā написала жительница столицы, недоумевающая по поводу непонятного назначения доски под навесом на остановке общественного транспорта: "Не понимаю, для чего предназначена эта наклонная доска на остановке "Стадион "Даугава""? Была бы прямая, можно было бы хотя бы сумку положить".

На "Фейсбук" в паблик Izdzirdēts Rīgā написала жительница столицы, недоумевающая по поводу непонятного назначения доски под навесом на остановке общественного транспорта: "Не понимаю, для чего предназначена эта наклонная доска на остановке "Стадион "Даугава""? Была бы прямая, можно было бы хотя бы сумку положить".

Читать

Немцы в ярости: мигранты пристают к девочкам в бассейнах, а толерантности учат… «белых супрематистов» (2)

Важно 14:46

Важно 2 комментариев

В Германии разразилась эпидемия сексуальных домогательств в бассейнах: только в одном регионе зафиксировано 74 случая. Большинство из них связано с сирийскими «беженцами» - молодыми мужчинами, пристающими к девочкам в бассейне. Но в данном случае интересны не сами домогательства, а реакция на них властей.

В Германии разразилась эпидемия сексуальных домогательств в бассейнах: только в одном регионе зафиксировано 74 случая. Большинство из них связано с сирийскими «беженцами» - молодыми мужчинами, пристающими к девочкам в бассейне. Но в данном случае интересны не сами домогательства, а реакция на них властей.

Читать

«Это катастрофа!» Ректор вуза — о том, что родители до сих пор приводят детей поступать (2)

Латышские СМИ 14:41

Латышские СМИ 2 комментариев

Для высшего образования исключительно важны ответственность за себя и личная мотивация студентов, но, как заявила в эфире TV24, в программе Preses klubs, ректор Высшей школы экономики и культуры Оксана Лентюшенкова, во многих случаях, увы, чувство ответственности развито недостаточно.

Для высшего образования исключительно важны ответственность за себя и личная мотивация студентов, но, как заявила в эфире TV24, в программе Preses klubs, ректор Высшей школы экономики и культуры Оксана Лентюшенкова, во многих случаях, увы, чувство ответственности развито недостаточно.

Читать

Полиция разыскивает пропавшую без вести девушку с голубыми волосами (2)

Важно 14:38

Важно 2 комментариев

20 июля Госполиция сообщила в соцсетях о том, что разыскивается пропавшая без вести лиепайчанка Элиза Егорова 2007 года рождения.

20 июля Госполиция сообщила в соцсетях о том, что разыскивается пропавшая без вести лиепайчанка Элиза Егорова 2007 года рождения.

Читать