«Виноваты только должники?» Сенат напомнил об обязанности кредиторов проверять платёжеспособность

Суд первой инстанции пришёл к выводу, что должница после начала банкротства продолжала брать потребительские кредиты («быстрые кредиты»), перекредитовывала старые долги и перевела более тысячи евро на покупку криптовалюты. Это и стало основанием для отказа в списании долгов.

Однако в протесте генеральный прокурор указал, что ответственность не должна лежать исключительно на потребителе. Банки и кредитные компании по закону обязаны тщательно оценивать платёжеспособность клиента до выдачи займа. Сенат с этим согласился.

В решении подчёркивается: сам факт того, что человек брал быстрые кредиты и инвестировал в криптовалюту, ещё не является достаточным основанием для отказа в финансовой реструктуризации. Суду следовало глубже анализировать мотивы поведения должника, его финансовую грамотность и соразмерность действий.

Особое внимание было уделено необходимости учитывать не только индивидуальную ответственность заёмщика, но и степень ответственности кредитора, как это предусматривает латвийское законодательство и практика Европейского суда. Также Сенат отметил, что вложения в криптовалюту всегда сопряжены с риском, но в этом случае сумма инвестиций была сопоставима с доходами и не свидетельствовала о злонамеренности.

Дело будет направлено на новое рассмотрение в Рижский городской суд.