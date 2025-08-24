Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

В начале прошлого месяца в регистре физических лиц УДГМ было зарегистрировано 44 тысячи 62 Яниса и 20 тысячи 388 Елен.

Среди самых популярных мужских имён - Александр (31 тысяча 687 человек) и Сергей (20 тысяч 566 человек).

В тройке самых популярных женских имён, кроме Елены, присутствует Татьяна (20 тысяч 230 человек) и Анна (19 тысяч 848 человек).

Интересно, что в Латвии на начало июля 2025 года были зарегистрированы и такие имена, как Виленин и Виленина, Лайме (Счастье) и Лайме Сауле (Счастье Солнце), Рига (в трёх случаях как второе имя), Магнолия Латвия. Несколько женщин имеют двойные или тройные имена, включающие названия животных. Например, в Латвии проживают три Лапсы (Лисы) и две Вавере (Белки). Есть и трое мужчин, у которых второе или третье имя - Лацис (Медведь).