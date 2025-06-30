Ветрено, дождливо, но тепло: второй месяц лета начинается

В ближайшие 24 часа местами на востоке страны возможны кратковременные дожди. Самый солнечный день будет в Курземе и на Видземском побережье.

Ночью ветер стихнет, но на Видземском побережье сохранятся порывы до 15 метров в секунду. Днем на большей части северо-запада страны скорость ветра при порывах достигнет 10-15 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +8..+12 градусов, на побережье до +14 градусов. Днем термометры покажут +20..+24 градуса, местами на побережье температура не превысит +18 градусов.

Первый день июля в Риге ожидается сухим и солнечным. Северо-западный ветер будет порывистым со скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +14 градусов, местами в пригородах — до +11 градусов. Днем температура будет колебаться около +20 градусов.

В середине дня ультрафиолетовое излучение достигает высоких уровней - люди с чувствительной кожей могут получить солнечные ожоги за 20 минут, если не будут осторожны. Самое важное время для защиты от солнца - между 12:00 и 15:00.