Ветренная среда под облаками

В среду над Латвией сохранится облачная погода с редкими кратковременными дождями. Воздух прогреется до +9…+13 °C, ветер южный и юго-западный, местами у побережья порывистый — до 14 м/с. Атмосферное давление остаётся высоким — от 1019 гПа на северо-западе до 1025 гПа на юге Латгале.

Рига и пригороды — облачно, без существенных осадков, слабый или умеренный южный ветер, температура около +12 °C.

Видземе — переменная облачность, местами лёгкий дождь, +10…+12 °C.

Латгале — облачно с прояснениями, возможен слабый дождь, +11…+13 °C.

Земгале — в основном сухо, временами солнце, до +13 °C.

Курземе — больше облаков и ветра, у моря до 14 м/с, +9…+11 °C.

Совет дня: одевайтесь по погоде и возьмите с собой термос с чаем — влажный воздух и южный ветер принесут осеннюю прохладу.