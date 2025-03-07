Ветер слабый, тепло и солнечно: латвийцам обещают чудесную пятницу

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, текущий рекорд тепла для 7 марта составляет от +7,3 градуса в Мадоне, где наблюдения велись более короткий период, чем в других местах, до +12,0 градусов в Риге в далекие 1920-е годы.

День пройдет без осадков. В восточной части страны во многих местах будет облачно, а на западе Латвии солнечно.

Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер.

В Риге облачная погода возможна в первой половине дня, затем небо постепенно прояснится, осадков не ожидается. При слабом юго-западном ветре воздух прогреется до +13 градусов.