Вести из Госказны: какой у госбюджета сейчас дефицит

В конце апреля прошлого года дефицит консолидированного совокупного бюджета составлял 96 млн евро.

Как отмечают в Минфине, в первые четыре месяца года на дефицит совокупного бюджета в значительной степени влиял дефицит основного госбюджета, в то время как специальный бюджет и бюджеты самоуправлений были с профицитом.

Если год назад поступления в совокупный бюджет росли быстрее, чем расходы, то за первые четыре месяца этого года быстрее увеличивались расходы - на 620,4 млн евро (11,1%).

Анализируя поступления в бюджет за первые четыре месяца этого года, Минфин отмечает крупные поступления иностранной финансовой помощи, включая выплаты в размере 248,4 млн евро на проекты из Фонда восстановления, что на 204 млн евро больше, чем год назад, а также выплаты в размере 59,2 млн евро на проекты политики сплочения.

В то же время расходы на реализацию проекта "Rail Baltica" за первые четыре месяца 2025 года составили 73,2 млн евро, что на 42,7 млн евро больше, чем за тот же период прошлого года.

Интенсивная реализация проектов из фондов ЕС повлияла на капитальные расходы совокупного бюджета, которые за первые четыре месяца этого года составили 455,6 млн евро, что на 67,9 млн евро или 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Увеличение общих бюджетных расходов за первые четыре месяца этого года также связано с расходами на оборону, где в феврале этого года был произведен авансовый платеж в размере 124,6 млн евро на закупку военного оборудования.

Поступления в консолидированный совокупный бюджет за четыре месяца этого года составили 4,5 млрд евро, что на 61 млн евро или на 1,1% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Министерство финансов отмечает, что в мае этого года был получен третий транш из Фонда восстановления в размере 293 млн евро, что значительно увеличит поступления в ближайшие месяцы.

Поступления налогов за первые четыре месяца года составили 4,4 млрд евро, что на 256,5 млн евро или 6,2% больше, чем за тот же период 2024 года.

В целом план налоговых поступлений перевыполнен на 40 млн евро. Перевыполнение было обусловлено превышением плана поступлений налога на прибыли предприятий в январе.

Поступления налога на добавленную стоимость за четыре месяца этого года составили 1,2 млрд евро, что на 77,8 млн евро или 6,7% больше, чем в прошлом году.

Поступления акцизного налога составили 390,7 млн евро, что на 17,4 млн евро или 4,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Взносы государственного социального страхования за четыре месяца составили 1,5 млрд евро, увеличившись на 57,1 млн евро или 3,8%. Поступления подоходного налога с населения за четыре месяца составили 816,6 млн евро, увеличившись на 23,8 млн евро или 3 % по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Общий объем неналоговых поступлений за первые четыре месяца 2025 года составил 239 млн евро, что на 41,6 млн евро или 14,8% меньше.