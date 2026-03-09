Весна бьет рекорды! Температура воздуха достигла +14,7 градуса

Этот показатель стал новым рекордом для данной даты. Предыдущий максимум составлял +13,7 градуса и был зарегистрирован год назад в Руцаве.

По данным синоптиков, к двум часам дня температурный рекорд для этого дня был побит также ещё на шести метеостанциях. При этом температура воздуха продолжает повышаться.

В 14:00 в сети наблюдений LVĢMC температура воздуха в разных регионах страны колебалась от +5…+7 градусов в Лиепае, Вентспилсе, Айнажи и Бауске до +14 градусов в Колке и Мерсрагсе.

Метеорологи отмечают, что столь тёплая погода в начале марта является необычной для Латвии и связана с притоком тёплых воздушных масс.