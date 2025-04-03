«Вернусь к исполнению своих обязанностей»: мэр Екабпилсского края освобожден без обвинений

Он сообщил агентству ЛЕТА, что в четверг утром к нему домой пришли сотрудники БПБК, провели уголовно-процессуальные действия, после чего ему пришлось отправиться с ними в Ригу.

"Я предоставил БПБК всю запрошенную информацию. Я являюсь участником процесса, но мне не предъявлено никаких обвинений и не наложено никаких запретов. Сейчас я направляюсь в Екабпилс, где вернусь к исполнению своих обязанностей председателя думы", - сказал Рагайнис.

Рагайнис считает действия сотрудников БПБК корректными. О других задержанных сотрудниках самоуправления у него нет информации. Он надеется, что сегодняшнее задержание не окажет негативного влияния на муниципальные выборы.

В четверг БПБК провело обыски и задержала пять человек, включая Рагайниса, других чиновников и представителей частных компаний, по поручению Европейской прокуратуры (EPPO) в связи с расследованием строительства противопаводковой дамбы стоимостью 16,9 млн евро, финансируемого ЕС.

В ходе расследования установлено, что должностные лица самоуправления предположительно в сотрудничестве с представителями частных компаний осуществляли незаконные действия во время процедуры публичной закупки на строительство дамбы.

Проект предусматривает реконструкцию насыпей по обоим берегам Даугавы и строительство инфраструктуры для защиты от наводнений после крупного наводнения 2023 года, которое нанесло серьезный ущерб прежним защитным сооружениям.

Проект стоимостью более 16,9 млн евро на 85% софинансировал Европейский фонд регионального развития, а остальные 15% составили средства из государственного бюджета.

EPPO считает, что должностные лица, злоупотребляя своим положением, манипулировали закупками, чтобы добиться привилегированного положения для конкретных строительных компаний.