Верните деньги, пока не поздно: VID напоминает

Это подходящая возможность для тех жителей, у которых нет документов о оправданных расходах, которые обычно нужно прикладывать к годовой декларации о доходах. Переплата налога за прошлый год, если она образовалась, будет перечислена на указанный в заявлении банковский счёт в период с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

Автоматический возврат подоходного налога осуществляется только на основании тех данных, которые уже есть в распоряжении VID:

если в течение года к зарплате или пенсии человека не были применены все налоговые льготы (например, за иждивенцев, льготы для лиц с низкими доходами, для инвалидов, для политически репрессированных или участников национального движения сопротивления);

если у человека в предыдущем году были вложения в частные пенсионные фонды или накопительное страхование жизни, и пенсионный фонд или страховая компания зарегистрированы в Латвия.

Если человек хочет получить возврат налога и за другие оправданные расходы (медицину, стоматологию, образование, кружки для детей и пожертвования), то необходимо подать годовую декларацию о доходах и приложить подтверждающие эти расходы документы.

Как подать заявление на автоматический возврат налога?

Заявление рекомендуется подавать в электронном виде — через Электронную декларационную систему (EDS) VID. Заявление доступно в EDS в разделе «Создать новый документ» → «Документы по подоходному налогу с населения» → «Заявление на получение автоматического возврата налога без подачи годовой декларации о доходах».

Если такой возможности нет, это можно сделать и очно — в любом центре обслуживания клиентов VID или в объединённом центре обслуживания клиентов государственных и муниципальных учреждений, либо отправить заявление по почте в VID.