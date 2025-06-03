Величие России только на словах: латвийский эксперт о поражении Украиной российских аэродромов

Успешная атака Украины на российские стратегические авиабазы, несомненно, является весьма значимым событием не только в продолжающейся войне между Украиной и Россией, но и в развитии боевых действий в ближайшем будущем, считает Гарисонс, который также является членом правления Организации по устойчивости Северных стран (CIREN).

Он перечислил несколько самых важных вещей, которые изменит эта атака.

Во-первых, Украина существенно улучшила свои позиции не только в переговорах с Россией о возможном прекращении огня, но и в отношениях с США, где у администрации президента Дональда Трампа сложилось впечатление, что Россия по-прежнему великая держава и поражение Украины — лишь вопрос времени. Этим нападением Украина показала, что величие России только на словах, а на деле она не способна защитить даже одну из частей ядерной триады — стратегическую авиацию.

Во-вторых, атака нанесет колоссальный урон международной репутации России, поскольку покажет, каковы реальные возможности России, и что она больше не в состоянии защитить свое главное оружие, на котором она основывала свою военную стратегию - ядерное оружие. Более того, уничтоженные стратегические бомбардировщики - это невосполнимые потери, Россия уже не сможет их восстановить, так как у нее больше нет ни мощностей, ни комплектующих.

Гарисонс пояснил, что если информация об уничтожении самолета воздушной разведки А-50 подтвердится, это будет означать, что Россия потеряет последний такой самолет, а вместе с ним и свои возможности воздушной разведки.

В-третьих, нападение на Украину стало поворотным моментом в современной войне, показав, что дешевая современная технология может уничтожить и вывести из строя боевые единицы стоимостью в миллиарды долларов. «И здесь, я думаю, проблема также будет в основном на нашей стороне НАТО/Евросоюза, где существует постоянно увеличивающийся разрыв между традиционными военными производителями и вооруженными силами с одной стороны и новыми технологиями с другой», — подчеркнул Гарисонс.

Россия будет адаптироваться к новым технологиям, как это делают Китай и многие другие страны Азии, прогнозирует бывший госсекретарь Минобороны. По его мнению, проблема будет на нашей стороне, где якобы существующее дорогостоящее технологическое превосходство может однажды коснуться и нас, как это произошло со стратегическими бомбардировщиками России.

«И наконец, необходимо понимать, что произошедшее является дальнейшей эскалацией не только войны между Украиной и Россией. Это также приведет к дальнейшей эскалации отношений между НАТО и Россией», — добавил Гарисонс.

По его мнению, мы также должны быть готовы к дальнейшей эскалации со стороны России и подумать о защите собственных баз и инфраструктуры от аналогичных атак беспилотников и диверсий, но уже со стороны России.

Как сообщалось, в воскресенье Украина нанесла удары с использованием беспилотников в глубине российской территории, в том числе в Сибири, по нескольким военным аэродромам, где базируются бомбардировщики.

Атака была осуществлена ​​с территории России — беспилотники запускались с грузовиков.

По данным источников в Службе безопасности Украины (СБУ), был сбит 41 самолет, в том числе А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

В воскресенье вечером СБУ сообщила, что в ходе операции «Паутина» были поражены 34% российских стратегических авианосцев крылатых ракет.