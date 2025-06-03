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Величие России только на словах: латвийский эксперт о поражении Украиной российских аэродромов

© LETA 3 июня, 2025 15:17

Мир

Украинская операция против российских аэродромов является поворотным моментом в современной войне, однако произошедшее означает и дальнейшую эскалацию не только войны между Украиной и Россией, но и отношений между НАТО и Россией, признался агентству LETA председатель правления компании по производству морских беспилотников «NEWT21», бывший госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс.

Успешная атака Украины на российские стратегические авиабазы, несомненно, является весьма значимым событием не только в продолжающейся войне между Украиной и Россией, но и в развитии боевых действий в ближайшем будущем, считает Гарисонс, который также является членом правления Организации по устойчивости Северных стран (CIREN).

Он перечислил несколько самых важных вещей, которые изменит эта атака.

Во-первых, Украина существенно улучшила свои позиции не только в переговорах с Россией о возможном прекращении огня, но и в отношениях с США, где у администрации президента Дональда Трампа сложилось впечатление, что Россия по-прежнему великая держава и поражение Украины — лишь вопрос времени. Этим нападением Украина показала, что величие России только на словах, а на деле она не способна защитить даже одну из частей ядерной триады — стратегическую авиацию.

Во-вторых, атака нанесет колоссальный урон международной репутации России, поскольку покажет, каковы реальные возможности России, и что она больше не в состоянии защитить свое главное оружие, на котором она основывала свою военную стратегию - ядерное оружие. Более того, уничтоженные стратегические бомбардировщики - это невосполнимые потери, Россия уже не сможет их восстановить, так как у нее больше нет ни мощностей, ни комплектующих.

Гарисонс пояснил, что если информация об уничтожении самолета воздушной разведки А-50 подтвердится, это будет означать, что Россия потеряет последний такой самолет, а вместе с ним и свои возможности воздушной разведки.

В-третьих, нападение на Украину стало поворотным моментом в современной войне, показав, что дешевая современная технология может уничтожить и вывести из строя боевые единицы стоимостью в миллиарды долларов. «И здесь, я думаю, проблема также будет в основном на нашей стороне НАТО/Евросоюза, где существует постоянно увеличивающийся разрыв между традиционными военными производителями и вооруженными силами с одной стороны и новыми технологиями с другой», — подчеркнул Гарисонс.

Россия будет адаптироваться к новым технологиям, как это делают Китай и многие другие страны Азии, прогнозирует бывший госсекретарь Минобороны. По его мнению, проблема будет на нашей стороне, где якобы существующее дорогостоящее технологическое превосходство может однажды коснуться и нас, как это произошло со стратегическими бомбардировщиками России.

«И наконец, необходимо понимать, что произошедшее является дальнейшей эскалацией не только войны между Украиной и Россией. Это также приведет к дальнейшей эскалации отношений между НАТО и Россией», — добавил Гарисонс.

По его мнению, мы также должны быть готовы к дальнейшей эскалации со стороны России и подумать о защите собственных баз и инфраструктуры от аналогичных атак беспилотников и диверсий, но уже со стороны России.

Как сообщалось, в воскресенье Украина нанесла удары с использованием беспилотников в глубине российской территории, в том числе в Сибири, по нескольким военным аэродромам, где базируются бомбардировщики.

Атака была осуществлена ​​с территории России — беспилотники запускались с грузовиков.

По данным источников в Службе безопасности Украины (СБУ), был сбит 41 самолет, в том числе А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

В воскресенье вечером СБУ сообщила, что в ходе операции «Паутина» были поражены 34% российских стратегических авианосцев крылатых ракет.

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