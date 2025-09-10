Ведь эти деньги остаются в США: Ринкевич ищет аргументы для американцев

По словам президента, продолжаются дискуссии о сохранении военной помощи США. Дипломаты из Латвии и соседних стран работают над тем, чтобы понять и уточнить, какие программы закрываются или сохраняются. Президент уточнил, что существуют как программы Военного министерства США, так и программы Государственного департамента США, которые поддерживают укрепление обороноспособности.

Ринкевич подчеркнул, что решение еще должен принять Конгресс США. По его словам, у Латвии есть опыт, когда после тщательной работы то или иное решение уточняется.

По словам президента, инцидент с дронами в Польше и ситуация на восточном фланге станут дополнительным аргументом в работе с союзниками. "Важно выполнить домашнее задание по достаточному укреплению нашей обороноспособности. Это предусматривает статья 3-я договора НАТО. Мы многое сделали, но нельзя расслабляться", - сказал он.

Премьер-министр со своей стороны отметила, что финансирование США - это стартовый капитал, одну часть которого вносят США, а большую часть - Латвия. Она также подтвердила, что ведутся политические консультации, чтобы выяснить, могут ли США отозвать уже выделенное Латвии финансирование.

"На данный момент таких признаков нет. Планы, которые разработаны, могут быть реализованы. [...] Мы не можем заложить это финансирование в бюджет, потому что решение о его выделении не принято", - сказала Силиня.

Она подчеркнула, что Латвия стремится выделять на оборону 5% внутреннего валового продукта (ВВП), а также будет использовать инструмент ЕС "Safe", в рамках которого может получить доступ к 5,6 млрд евро.