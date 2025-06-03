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Вчера вечером произошёл сбой в работе избирательной системы муниципальных выборов (3)

© LETA 3 июня, 2025 08:10

Новости Латвии 3 комментариев

В понедельник в ходе предварительного голосования на выборах самоуправлений проголосовали около 1,85%, или 25 511 избирателей, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Активнее всего избиратели голосовали в Риге - 2,71%. В Видземе проголосовали 1,86% избирателей, в Латгале - 1,29%, в Земгале - 1,26%, в Курземе - 1,14%.

Согласно данным на сайте ЦИК, к 23:00 данные еще не были получены примерно с 20 участков.

Предварительное голосование проходило в понедельник на 948 избирательных участках по всей Латвии с 17:00 до 20:00.

Сегодня участки будут открыты для предварительного голосования с 8:00 до 11:00, в среду, 4 июня, с 17:00 до 20:00, в четверг, 5 июня, с 8:00 до 11:00, в пятницу, 6 июня, с 12:00 до 15:00.

В первый день предварительного голосования избирательные комиссии столкнулись с трудностями при передаче данных из-за сбоев в избирательной системе, сообщил председатель Рижской городской избирательной комиссии Марис Звиедрис.

Директор VDAA Йорен Лиопс сообщил после публикации предварительных данных об активности за первый день, что временный технический сбой задержал загрузку данных об активности выборов в систему. Причины известны и были устранены, сказал Лиопс, не уточнив характер сбоя.

Между тем Звиедрис заявил, что ранее он выражал обеспокоенность относительно готовности избирательной системы, которая, к сожалению, оправдалась.

«Есть некоторое ощущение «дежавю» — несколько лет назад, когда был запущен один из первых электронных онлайн-регистров избирателей, также случались сбои в работе системы из-за перегрузки», — сказал Звиедрис, подчеркнув, что два основных момента сбоев в работе системы были при открытии и закрытии избирательных участков.

Председатель Рижской городской избирательной комиссии посетил вчера три избирательных участка, где не увидел большого наплыва избирателей, однако количество избирателей «казалось немного выше среднего, если можно так выразиться, по сравнению с другими временами».

В то же время вчера также были инциденты - некоторые произошли в Пардаугаве, например, в двух местах поступили угрозы о заложенных бомбах - об обоих случаях была извещена Госполиция.

Досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления началось днем 2 июня -  на 948 избирательных участках по всей Латвии.

Муниципальные выборы пройдут в первую субботу июня.

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Комментарии (3) 29 реакций
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