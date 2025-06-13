Вчера не хотел — сегодня решился. В понедельник освободится кресло омбудсмена

Ещё вскоре после 18:00, когда стало известно, что парламентские фракции договорились начать сбор подписей за его отстранение, Янсонс заявлял агентству, что уходить с поста в такой ситуации — «полный абсурд», и добавлял: «Пусть политики доведут начатое до конца».

Как сообщает lsm.lv, в Президиум Сейма уже направлено письмо, подписанное 38 депутатами, с предложением отстранить Янсонса. Под письмом стоят подписи представителей всех парламентских фракций.

Янсонс отметил в разговоре с агентством LETA: если действительно 38 депутатов подписали письмо об его отстранении и вопрос включён в повестку ближайшего заседания Сейма, он не видит оснований продолжать работу. Кроме того, вотум недоверия ему выразил и коллектив Бюро омбудсмена.

«Я вынашивал это решение. Ждать до четверга не имеет смысла. До понедельника подам заявление об отставке и с понедельника покину пост, поскольку омбудсмен может и самостоятельно заявить об этом. Для этого даже не нужно голосование», — сказал Янсонс.

По закону, в случае добровольного ухода омбудсмена, он обязан письменно уведомить об этом парламент, который должен принять решение об освобождении его от должности.

Срок полномочий Янсонса истекал бы в марте следующего года.

Раннее из-за отсутствия Янсонса на одном из заседаний Сейма не был рассмотрен его ежегодный отчёт. Это вызвало вопросы относительно причин его неявки. Ситуацию усугубил тот факт, что это был не первый случай его отсутствия как на заседаниях Сейма, так и на заседаниях парламентских комиссий.

Кроме того, в публичном пространстве распространялась информация о том, что Янсонс часто не появляется на работе и не исполняет свои обязанности, поскольку у него якобы есть проблемы с алкоголем.

В передаче «Сегодняшний вопрос» на Латвийском телевидении в четверг Янсонс высказал мнение, что его, скорее всего, «снимут» с должности. Он также отметил, что в прошлом году у него были «в целом профессионально хорошие отношения» с его единственной заместительницей Инетой Пилане, которую он тогда даже подбадривал претендовать на должность омбудсмена в будущем. Сейчас же, по его словам, между ними «явное напряжение».

Янсонс признал, что в коллективе Бюро омбудсмена шёл разговор о его возможной зависимости. Отвечая на вопрос, есть ли у него такая зависимость, он это отрицал. На вопрос, почему сотрудники бюро поднимали эту тему, он сказал:

«Понимаете, люди склонны забываться. При хороших зарплатах, при отличных условиях труда, при хорошей медицинской страховке. Очень хорошая, конкурентоспособная оплата. Создана гибкая и эффективная с точки зрения управления структура. Есть всё — и социальное, и материальное обеспечение. Так что… ну, люди забываются. Я занимаю эту должность уже четырнадцатый год».

Когда его спросили, почему сотрудники бюро могли обратиться против него, Янсонс ответил, что можно строить разные предположения и спекуляции, но посоветовал спрашивать об этом у них самих.