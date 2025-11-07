Вчера на протест на Домской в Риге собрались не менее 10 тыс. человек: полиция

Многочисленные силы Государственной полиции в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией, Службой государственной безопасности и другими партнерами, участвовавшими в мероприятиях, обеспечивали общественный порядок и безопасность во время протестов, проходящих по всей Латвии.

В то время как акции протеста в Цесисе, Лиепае и Даугавпилсе прошли без инцидентов и собрали от 50 до 600 участников, рижский протест с переменным характером движения собрал около 10 тысяч участников.

В Риге были задержаны два человека. В одном случае мужчина нарушил общественный порядок и не подчинился законным требованиям полиции. Начато дело об административном правонарушении.

В другом случае мужчина применил физическое насилие в отношении посетителя мероприятия. Обстоятельства выясняются, принято решение о возбуждении уголовного дела.

Полиция продолжит следить за общественным порядком и безопасностью дорожного движения в центре Риги и её окрестностях.

ФОТО: Госполиция