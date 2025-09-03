Ваше дело платить налоги, а как мы их тратим — секрет: депутат Риги о практике правящих

Говоря о секретности. Сейчас кажется, что в нашей маленькой стране все засекречено. Недавно в Рижской думе нескольким депутатам была предоставлена возможность ознакомиться с закупками, связанными со строительством велосипедной дорожки в Иманте, но они не могут поднять тревогу по поводу цифр, которые они увидели в документации по закупкам. Это не смешно, потому что, похоже, что и на государственном уровне, и на уровне местного самоуправления сделано всё, чтобы никто ничего не знал. И я, конечно, повторяюсь, но такая завеса секретности над всем, что связано с государственными деньгами, была опущена во время правления "Нового Единства".