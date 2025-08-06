В Юрмале остался один вице-мэр

Заседание было созвано в связи с вопросом о допуске для второго заместителя к работе с государственной тайной. Депутаты от оппозиции предложили исключить из положения самоуправления пункт, согласно которому вице-председатель по вопросам градостроительства и развития не выполняет задачи, связанные с гражданской обороной или содержащие сведения, составляющие государственную тайну.

Оппозиционеры указали, что, по мнению Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM), из круга обязанностей вице-председателя были необоснованно исключены функции, связанные с гражданской обороной и доступом к гостайне. Это, по их мнению, противоречит четвертой части 17-й статьи Закона о самоуправлениях, где указано, что заместитель должен подменять председателя в его отсутствие и выполнять все необходимые обязанности, в том числе в сфере гражданской обороны.

На заседании вице-мэр Янис Лединьш предложил вовсе исключить из положения пункт о заместителе по вопросам градостроительства и развития. По его словам, таким образом дума исправила бы свою ошибку и привела документ в соответствие с указаниями VARAM.

На ироничные вопросы оппозиции о том, не пострадает ли теперь развитие города, ради которого и был создан этот пост, представители руководства думы по существу не ответили. Они также отрицали, что предложение обусловлено опасениями, что Роман Межецкис, ранее избранный на этот пост, может не получить соответствующий допуск к работе с государственной тайной.

Решение об отказе от второго поста вице-председателя было принято единогласно.