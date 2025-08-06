Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Юрмале остался один вице-мэр

© LETA 6 августа, 2025 11:17

Новости Латвии 0 комментариев

Внеочередное заседание Юрмальской думы в среду закончилось ликвидацией одной из двух должностей заместителей председателя Юрмальской думы. 

Заседание было созвано в связи с вопросом о допуске для второго заместителя к работе с государственной тайной. Депутаты от оппозиции предложили исключить из положения самоуправления пункт, согласно которому вице-председатель по вопросам градостроительства и развития не выполняет задачи, связанные с гражданской обороной или содержащие сведения, составляющие государственную тайну.

Оппозиционеры указали, что, по мнению Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM), из круга обязанностей вице-председателя были необоснованно исключены функции, связанные с гражданской обороной и доступом к гостайне. Это, по их мнению, противоречит четвертой части 17-й статьи Закона о самоуправлениях, где указано, что заместитель должен подменять председателя в его отсутствие и выполнять все необходимые обязанности, в том числе в сфере гражданской обороны.

На заседании вице-мэр Янис Лединьш  предложил вовсе исключить из положения пункт о заместителе по вопросам градостроительства и развития. По его словам, таким образом дума исправила бы свою ошибку и привела документ в соответствие с указаниями VARAM.

На ироничные вопросы оппозиции о том, не пострадает ли теперь развитие города, ради которого и был создан этот пост, представители руководства думы по существу не ответили. Они также отрицали, что предложение обусловлено опасениями, что Роман Межецкис, ранее избранный на этот пост, может не получить соответствующий допуск к работе с государственной тайной.

Решение об отказе от второго поста вице-председателя было принято единогласно.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

