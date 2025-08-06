Министерство земледелия (ZМ) поясняет, что у фермеров есть как долгосрочные финансовые обязательства, так и заключённые договорные отношения с партнерами и покупателями, включая поставку произведенной продукции. Однако в настоящее время из-за неблагоприятной ситуации, вызванной затяжными дождями и наводнениями, существует серьезная обеспокоенность по поводу способности фермеров выполнять свои обязательства, особенно договорные. Невыполнение этих обязательств может повлечь за собой юридические и финансовые риски.

Министерство отмечает, что особенно остро проблема стоит для кооперативов, занимающихся выращиванием полевых культур, которые обеспечивают сбыт продукции своих членов, в основном на экспорт. Зерновые — один из важнейших сегментов латвийского аграрного экспорта, и невозможность выполнить экспортные договоры может серьёзно повредить репутации отрасли на международных рынках, а также общей экспортоспособности Латвии.

В связи с объявлением чрезвычайной ситуации соответствующие учреждения смогут применять предусмотренные законодательством правовые механизмы, предназначенные для случаев форс-мажора или чрезвычайных обстоятельств. Например, Служба государственных доходов (VID) сможет в рамках закона не применять штрафные санкции за невыполнение обязательств по нормативным актам к тем фермерам, которые пострадали от неблагоприятных погодных условий в 2025 году.

Кроме того, кредитные и другие финансовые учреждения смогут предлагать пострадавшим фермерам различные решения: отсрочку основной суммы кредита, пересмотр процентных платежей, изменение графиков платежей без штрафов и другие меры. Министерство подчёркивает, что невыполнение договоров, включая международные, в период чрезвычайной ситуации может признаваться как «форс-мажор», что снижает риск применения санкций со стороны партнёров. Эти меры помогут пострадавшим хозяйствам сохранить платёжеспособность и продолжить производство в следующем сезоне.

В проекте распоряжения также указано, что чрезвычайная ситуация поможет снизить финансовые и юридические риски, с которыми сталкиваются фермеры. Если несоответствие условиям предоставления поддержки возникло в результате форс-мажора или чрезвычайных обстоятельств, это не будет считаться нарушением, и фермер сохранит право на поддержку.

Также ZМ установило послабления в условиях получения прямых выплат и других видов поддержки, чтобы претенденты могли сохранить на них право в случае, если выполнение условий стало невозможным из-за неблагоприятных погодных условий. Соответственно, Служба поддержки села не будет применять штрафные санкции к пострадавшим от дождей и наводнений фермерам.

Министерство отмечает, что фермеры также могут обратиться в VID с просьбой разделить просроченные налоговые платежи на части сроком до одного года, если мотивированное заявление подано не позднее пяти рабочих дней после наступления срока платежа. Также возможно подать просьбу о добровольной уплате просроченных налогов с рассрочкой на срок до трёх лет.

Если срок подачи заявления уже пропущен и к налоговой задолженности больше нельзя применить вышеуказанные меры, заявление всё равно можно подать — не позднее чем через шесть месяцев после получения уведомления о взыскании долга.

Согласно информации из проекта распоряжения, подготовленного Министерством, с мая 2025 года в Латвии из-за продолжительных неблагоприятных погодных условий затоплены посевы и насаждения, что существенно снизило урожайность или полностью уничтожило часть урожая. Из-за чрезмерной влажности техники часто не могут добраться до полей, что задерживает или делает невозможной их обработку и сбор урожая. Из-за задержки полевых работ зерно начинает прорастать прямо на полях, теряя качество и рыночную стоимость.

Также из-за переувлажнения загнили зерновые, бобовые, картофель и другие культуры, часть которых не успела взойти или была повреждена. Во многих регионах посевы вообще не начались, рассада переросла в сырой почве и потеряла качество, а там, где её удалось высадить — погибла в заболоченной земле.

На значительной части площадей сев летних культур уже невозможен, а период вегетации ограничен, поэтому большинство земель останутся не засеянными, урожая не будет.

Министерство отмечает, что значительные убытки в садоводстве в этом году вызвали весенние заморозки, повредившие цветущие в то время деревья и кустарники, а ситуацию усугубили затяжные дожди и наводнения летом, приведшие к дополнительным потерям.

Неблагоприятные условия также ударили по животноводству — пастбища повреждены и вытоптаны, что увеличивает расходы на их восстановление или пересев. В большинстве хозяйств ещё не началась заготовка силоса, а в отдельных случаях уже заготовленный корм оказался затоплен, что поставило под угрозу его качество и сохранность. Ожидается значительное снижение объёма и качества кормов, что увеличит расходы на зимнее содержание скота.

Министерство подчёркивает, что это уже третий год подряд, когда аграрный сектор страдает от неблагоприятных погодных условий, и ситуация в целом вызывает значительные убытки, ставя под угрозу жизнеспособность многих пострадавших хозяйств. Дополнительное давление оказывают высокие цены на производственные ресурсы — средства защиты растений, минеральные удобрения и пр.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в мае и июне 2025 года количество осадков значительно превысило месячную норму, затопив сельскохозяйственные земли в центральной и восточной части страны. В мае осадки составили 84,7 мм (на 68% выше нормы), в июне — 91,1 мм (на 30% выше), в первой декаде июля — 25,6 мм (на 12% выше), во второй — 35,1 мм (на 40% выше нормы).

По данным MZ, по состоянию на 10 июля 2025 года фермеры сообщили о пострадавших или не засеянных в результате дождей и заморозков сельхозугодьях общей площадью 51 498 гектаров, а предварительные убытки оцениваются в 63,886 млн евро. Из них 49 392 гектара составляют пострадавшие посевы, не засеяно — 6027 гектаров.

Наибольшие потери по площадям понесли посевы овса, яровой и озимой пшеницы, гороха и многолетних трав — с убытками на сумму около 43,686 млн евро. Весенние заморозки затронули 2107 гектаров плодовых культур, больше всего пострадали яблони, груши, голубика, чёрная смородина и облепиха — с предварительными убытками в 20,2 млн евро.

Министерство подчёркивает, что фермеры продолжают подавать отчёты, и объёмы пострадавших площадей и убытков будут расти. При этом реальный ущерб может быть значительно выше, поскольку не все фермеры активно сообщают о своих потерях.

Министерство также передало эти данные Европейской комиссии и призвало найти возможность компенсировать убытки пострадавшим латвийским фермерам за счёт бюджета Европейского союза.