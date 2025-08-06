Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Правительство объявляет чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве во всей стране (1)

© LETA 6 августа, 2025 10:18

Выбор редакции 1 комментариев

LETA

Во вторник на внеочередном заседании правительство Латвии решило объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории страны до 4 ноября 2025 года, чтобы предотвратить угрозу последствий, вызванных заморозками, проливными дождями и наводнениями.

Министерство земледелия (ZМ) поясняет, что у фермеров есть как долгосрочные финансовые обязательства, так и заключённые договорные отношения с партнерами и покупателями, включая поставку произведенной продукции. Однако в настоящее время из-за неблагоприятной ситуации, вызванной затяжными дождями и наводнениями, существует серьезная обеспокоенность по поводу способности фермеров выполнять свои обязательства, особенно договорные. Невыполнение этих обязательств может повлечь за собой юридические и финансовые риски.

Министерство отмечает, что особенно остро проблема стоит для кооперативов, занимающихся выращиванием полевых культур, которые обеспечивают сбыт продукции своих членов, в основном на экспорт. Зерновые — один из важнейших сегментов латвийского аграрного экспорта, и невозможность выполнить экспортные договоры может серьёзно повредить репутации отрасли на международных рынках, а также общей экспортоспособности Латвии.

В связи с объявлением чрезвычайной ситуации соответствующие учреждения смогут применять предусмотренные законодательством правовые механизмы, предназначенные для случаев форс-мажора или чрезвычайных обстоятельств. Например, Служба государственных доходов (VID) сможет в рамках закона не применять штрафные санкции за невыполнение обязательств по нормативным актам к тем фермерам, которые пострадали от неблагоприятных погодных условий в 2025 году.

Кроме того, кредитные и другие финансовые учреждения смогут предлагать пострадавшим фермерам различные решения: отсрочку основной суммы кредита, пересмотр процентных платежей, изменение графиков платежей без штрафов и другие меры. Министерство подчёркивает, что невыполнение договоров, включая международные, в период чрезвычайной ситуации может признаваться как «форс-мажор», что снижает риск применения санкций со стороны партнёров. Эти меры помогут пострадавшим хозяйствам сохранить платёжеспособность и продолжить производство в следующем сезоне.

В проекте распоряжения также указано, что чрезвычайная ситуация поможет снизить финансовые и юридические риски, с которыми сталкиваются фермеры. Если несоответствие условиям предоставления поддержки возникло в результате форс-мажора или чрезвычайных обстоятельств, это не будет считаться нарушением, и фермер сохранит право на поддержку.

Также ZМ установило послабления в условиях получения прямых выплат и других видов поддержки, чтобы претенденты могли сохранить на них право в случае, если выполнение условий стало невозможным из-за неблагоприятных погодных условий. Соответственно, Служба поддержки села не будет применять штрафные санкции к пострадавшим от дождей и наводнений фермерам.

Министерство отмечает, что фермеры также могут обратиться в VID с просьбой разделить просроченные налоговые платежи на части сроком до одного года, если мотивированное заявление подано не позднее пяти рабочих дней после наступления срока платежа. Также возможно подать просьбу о добровольной уплате просроченных налогов с рассрочкой на срок до трёх лет.

Если срок подачи заявления уже пропущен и к налоговой задолженности больше нельзя применить вышеуказанные меры, заявление всё равно можно подать — не позднее чем через шесть месяцев после получения уведомления о взыскании долга.

Согласно информации из проекта распоряжения, подготовленного Министерством, с мая 2025 года в Латвии из-за продолжительных неблагоприятных погодных условий затоплены посевы и насаждения, что существенно снизило урожайность или полностью уничтожило часть урожая. Из-за чрезмерной влажности техники часто не могут добраться до полей, что задерживает или делает невозможной их обработку и сбор урожая. Из-за задержки полевых работ зерно начинает прорастать прямо на полях, теряя качество и рыночную стоимость.

Также из-за переувлажнения загнили зерновые, бобовые, картофель и другие культуры, часть которых не успела взойти или была повреждена. Во многих регионах посевы вообще не начались, рассада переросла в сырой почве и потеряла качество, а там, где её удалось высадить — погибла в заболоченной земле.

На значительной части площадей сев летних культур уже невозможен, а период вегетации ограничен, поэтому большинство земель останутся не засеянными, урожая не будет.

Министерство отмечает, что значительные убытки в садоводстве в этом году вызвали весенние заморозки, повредившие цветущие в то время деревья и кустарники, а ситуацию усугубили затяжные дожди и наводнения летом, приведшие к дополнительным потерям.

Неблагоприятные условия также ударили по животноводству — пастбища повреждены и вытоптаны, что увеличивает расходы на их восстановление или пересев. В большинстве хозяйств ещё не началась заготовка силоса, а в отдельных случаях уже заготовленный корм оказался затоплен, что поставило под угрозу его качество и сохранность. Ожидается значительное снижение объёма и качества кормов, что увеличит расходы на зимнее содержание скота.

Министерство подчёркивает, что это уже третий год подряд, когда аграрный сектор страдает от неблагоприятных погодных условий, и ситуация в целом вызывает значительные убытки, ставя под угрозу жизнеспособность многих пострадавших хозяйств. Дополнительное давление оказывают высокие цены на производственные ресурсы — средства защиты растений, минеральные удобрения и пр.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в мае и июне 2025 года количество осадков значительно превысило месячную норму, затопив сельскохозяйственные земли в центральной и восточной части страны. В мае осадки составили 84,7 мм (на 68% выше нормы), в июне — 91,1 мм (на 30% выше), в первой декаде июля — 25,6 мм (на 12% выше), во второй — 35,1 мм (на 40% выше нормы).

По данным MZ, по состоянию на 10 июля 2025 года фермеры сообщили о пострадавших или не засеянных в результате дождей и заморозков сельхозугодьях общей площадью 51 498 гектаров, а предварительные убытки оцениваются в 63,886 млн евро. Из них 49 392 гектара составляют пострадавшие посевы, не засеяно — 6027 гектаров.

Наибольшие потери по площадям понесли посевы овса, яровой и озимой пшеницы, гороха и многолетних трав — с убытками на сумму около 43,686 млн евро. Весенние заморозки затронули 2107 гектаров плодовых культур, больше всего пострадали яблони, груши, голубика, чёрная смородина и облепиха — с предварительными убытками в 20,2 млн евро.

Министерство подчёркивает, что фермеры продолжают подавать отчёты, и объёмы пострадавших площадей и убытков будут расти. При этом реальный ущерб может быть значительно выше, поскольку не все фермеры активно сообщают о своих потерях.

Министерство также передало эти данные Европейской комиссии и призвало найти возможность компенсировать убытки пострадавшим латвийским фермерам за счёт бюджета Европейского союза.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 86 реакций
Комментарии (1) 86 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:50 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Важно 14:53

Важно 1 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать