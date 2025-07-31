С учётом численности населения наибольший рост совокупного богатства зафиксирован в Восточной Европе — на 12,01%. В Северной Америке рост составил 11,98%. Наибольшее снижение наблюдалось в Латинской Америке, где уровень богатства снизился на 4,28%. Далее следуют Океания со снижением на 1,54% и Западная Европа — минус 1,48%.

В прошлом году число миллионеров в Эстонии и Чехии сократилось примерно на 1,5%. В то же время в Восточной Европе их число увеличилось на 2,9% благодаря появлению 28 тысяч новых миллионеров. Сокращение числа состоятельных людей наблюдалось также в Германии, Греции и Мексике, где их число сократилось на 0,3–0,5%. Лидером по «урожаю» миллионеров стала Япония, потерявшая за год 33 тысячи человек с состоянием свыше миллиона — это 1,2% от общего числа миллионеров в стране.

Даже в более длительном периоде Эстония выглядит в негативном свете. В еврозоне с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года уровень благосостояния на одного взрослого с поправкой на инфляцию снизился в Эстонии, Словакии, Австрии, Италии, на Кипре, в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Ирландии. В то же время в Латвии и Литве уровень благосостояния вырос.

Если взглянуть на основание пирамиды богатства, то 1,55 млрд взрослых владели менее чем 10 000 долларов. В совокупности они владели 2,71 трлн долларов. Чуть меньше, 2,35 трлн долларов, принадлежали всего 15 людям, каждый из которых обладал состоянием не менее 100 млрд долларов.

По состоянию на конец прошлого года в мире насчитывалось 2891 долларовый миллиардер. Большинство из них имели состояние от 1 до 50 млрд долларов. Только 31 миллиардер имел состояние, превышающее 50 млрд долларов.

За последний год число миллиардеров увеличилось в 35 странах и уменьшилось в 15.

Наибольшее снижение состояния миллиардеров было зафиксировано в Нидерландах и Уругвае, в то время как наиболее значительный рост был зафиксирован в Сингапуре, Катаре, Греции и Польше.

Банк UBS с оптимизмом смотрит в будущее на ближайшие пять лет, прогнозируя, что к 2029 году число миллионеров в мире увеличится на пять миллионов. По состоянию на конец прошлого года в мире насчитывалось 60 миллионов взрослых с состоянием, превышающим один миллион долларов. Растут как число миллионеров, так и их совокупное состояние. Более того, рост числа миллионеров подчиняется собственной логике: он не обязательно напрямую связан с общим экономическим ростом и может существенно отклоняться от него.

Euronews, основываясь на данных швейцарского банка UBS, отмечает, что в Венгрии был зафиксирован самый высокий реальный рост среднего благосостояния на одного взрослого в период с 2023 по 2024 год — 18,6%. В ряде других стран рост также достиг 15% и более, включая Литву (16,9%), Швецию (15,3%), Италию и Латвию (обе страны — по 15%).