«Мы будем хранить память об этом трагическом опыте»: 80 лет атомной бомбардировке Хиросимы

В юго-западном японском городе Хиросима отметили 80-ю годовщину атомной бомбардировки города США. Многие свидетели тех событий, оставшиеся в живых, посетили мемориальную службу по жертвам первого военного применения ядерного оружия, где выразили разочарование растущей поддержкой мировыми лидерами ядерного оружия в качестве средства сдерживания.

Поскольку число выживших стремительно сокращается, а их средний возраст уже превышает 86 лет, для многих из них это мероприятие считается последней важной памятной вехой.

"Через 10 или 20 лет некому будет передать этот печальный и болезненный опыт", - сказал 94-летний Минору Судзуто, опустившись на колени, чтобы помолиться у мемориального кенотафа. "Вот почему я хочу поделиться своей историей как можно подробнее".



Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи предостерег от растущего одобрения наращивания военного потенциала и использования ядерного оружия для обеспечения национальной безопасности на фоне вторжения России в Украину и конфликтов на Ближнем Востоке, когда США и Россия обладают большей частью мировых ядерных запасов.



"Эти события вопиющим образом игнорируют уроки, которые международное сообщество должно было извлечь из трагедий истории", - сказал он. "Они угрожают разрушить основы миростроительства, над созданием которых многие так упорно работали".

Он призвал молодые поколения осознать, что такая "ошибочная политика" способна привести к "совершенно бесчеловечным" последствиям для их будущего.

"У нас осталось не так много времени, в то время как мы сталкиваемся с ядерной угрозой, как никогда ранее", - заявила Нихон хиданкё, японская конфедерация организаций пострадавших от атомных и водородных бомб, получившая в прошлом году Нобелевскую премию мира за борьбу за ликвидацию ядерного оружия.

"Наша главная задача сейчас - хоть немного изменить страны, обладающие ядерным оружием, которые относятся к нам свысока", - говорится в заявлении организации.

Ожидается, что в мемориальной церемонии примут участие более 50 000 человек, в том числе представители рекордных 120 стран и регионов, включая Россию и Белоруссию.

В 08:15 утра по местному времени, когда американский самолет B-29 сбросил бомбу на город, была объявлена минута молчания и прозвучал колокол мира.

Японский мальчик, верхняя часть тела которого не была закрыта во время взрыва.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, мэр Хиросимы и другие официальные лица возложили цветы и венки к кенотафу. После речи мэра были выпущены десятки белых голубей - символ мира.

Выступая на церемонии, Исиба подтвердил обещание своего правительства работать над созданием мира без ядерного оружия.

"Как единственная страна, способная донести до всего мира ужасы атомной бомбы, мы будем хранить память об этом трагическом опыте и возглавлять международные усилия по предотвращению повторения подобной катастрофы", - заявил Исиба в своем посте в сети X.

Бомбардировка Хиросимы разрушила город и унесла жизни 140 000 человек. США сбросили на город атомную боеголовку "Малыш" 6 августа 1945 года. Чуть большая бомба, названная "Толстяк", была сброшена на Нагасаки всего несколько дней спустя, 9 августа, убив 70 000 человек.