Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

«Мы будем хранить память об этом трагическом опыте»: 80 лет атомной бомбардировке Хиросимы

Euronews 6 августа, 2025 13:34

Мир 0 комментариев

Япония провела мемориальную церемонию в память о жертвах американской атомной бомбардировки Хиросимы, отметив ее 80-ю годовщину и подтвердив обещание работать над созданием мира без ядерного оружия.

В юго-западном японском городе Хиросима отметили 80-ю годовщину атомной бомбардировки города США. Многие свидетели тех событий, оставшиеся в живых, посетили мемориальную службу по жертвам первого военного применения ядерного оружия, где выразили разочарование растущей поддержкой мировыми лидерами ядерного оружия в качестве средства сдерживания.

Поскольку число выживших стремительно сокращается, а их средний возраст уже превышает 86 лет, для многих из них это мероприятие считается последней важной памятной вехой.

"Через 10 или 20 лет некому будет передать этот печальный и болезненный опыт", - сказал 94-летний Минору Судзуто, опустившись на колени, чтобы помолиться у мемориального кенотафа. "Вот почему я хочу поделиться своей историей как можно подробнее".


Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи предостерег от растущего одобрения наращивания военного потенциала и использования ядерного оружия для обеспечения национальной безопасности на фоне вторжения России в Украину и конфликтов на Ближнем Востоке, когда США и Россия обладают большей частью мировых ядерных запасов. 
 
"Эти события вопиющим образом игнорируют уроки, которые международное сообщество должно было извлечь из трагедий истории", - сказал он. "Они угрожают разрушить основы миростроительства, над созданием которых многие так упорно работали".

Он призвал молодые поколения осознать, что такая "ошибочная политика" способна привести к "совершенно бесчеловечным" последствиям для их будущего.

"У нас осталось не так много времени, в то время как мы сталкиваемся с ядерной угрозой, как никогда ранее", - заявила Нихон хиданкё, японская конфедерация организаций пострадавших от атомных и водородных бомб, получившая в прошлом году Нобелевскую премию мира за борьбу за ликвидацию ядерного оружия.

"Наша главная задача сейчас - хоть немного изменить страны, обладающие ядерным оружием, которые относятся к нам свысока", - говорится в заявлении организации.

Ожидается, что в мемориальной церемонии примут участие более 50 000 человек, в том числе представители рекордных 120 стран и регионов, включая Россию и Белоруссию.

В 08:15 утра по местному времени, когда американский самолет B-29 сбросил бомбу на город, была объявлена минута молчания и прозвучал колокол мира.

Японский мальчик, верхняя часть тела которого не была закрыта во время взрыва.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, мэр Хиросимы и другие официальные лица возложили цветы и венки к кенотафу. После речи мэра были выпущены десятки белых голубей - символ мира.

Выступая на церемонии, Исиба подтвердил обещание своего правительства работать над созданием мира без ядерного оружия.

"Как единственная страна, способная донести до всего мира ужасы атомной бомбы, мы будем хранить память об этом трагическом опыте и возглавлять международные усилия по предотвращению повторения подобной катастрофы", - заявил Исиба в своем посте в сети X.

Бомбардировка Хиросимы разрушила город и унесла жизни 140 000 человек. США сбросили на город атомную боеголовку "Малыш" 6 августа 1945 года. Чуть большая бомба, названная "Толстяк", была сброшена на Нагасаки всего несколько дней спустя, 9 августа, убив 70 000 человек.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:40 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать