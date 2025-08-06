Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Послали за незнание русского: латышская школьница в шоке от подработки в Rimi (4)

Редакция PRESS 6 августа, 2025 11:20

LETA

Школьница на лето устроилась работать в Rimi, в её обязанности входило расставление товаров по полкам, но в какой-то момент к ней обратилась клиент магазина. Обратилась по-русски. Девушка ответила, что не знает русского. Тогда клиентка заявила, что она из Украины. Но девушка ответила, что она всё равно не понимает русского. И тогда школьницу послали по известному направлению. Эти слова оказались понятными.

"Что? Всю смену была под впечатлением", - рассказывает девушка в социальной сети Thread.

В комментариях люди делились похожим опытом: 

«Я тоже работаю в сфере обслуживания клиентов. Год назад ко мне пришла клиентка из Украины. Она была настолько груба, что прыгала, ругалась, учила меня, как работать, и это испортило мне весь оставшийся рабочий день. И никаких проблем с языком не было, просто хамство со стороны женщины».

«Работая в отеле, на рецепции, я часто получаю упрёки от украинцев и эстонцев о том, что я не знаю русского языка, живя в Латвии, и как я могу так работать. Прошу прощения???»

«И еще удивляются, почему так много людей ненавидят русских».

«Одина такая «украинка» послала меня в ж**у за то, что я не говорил по-русски в магазине, а ещё сказала, что в Латвии нужно знать и латышский, и русский, если работаешь в магазине».

Но нашлись и позитивные примеры:

«Я знаю украинку, беженку. Она уже за 2 года выучила латышский. Её ребёнок учится в латышской школе. Другая украинка, прожившая в Латвии 7 лет, никак не может выучить язык, хотя и замужем за латышом. В Латвии ей всё плохо. Никто не помогает, все хотят, чтобы она платила за помощь, латыши её не любят и т. д. Я говорю: может, ей стоит выучить язык? Она была возмущена моим предложением».

«У меня в пятом классе была очаровательная украинская девочка. Она говорила, писала и читала по-латышски, пела наизусть латышские народные песни. И всё это – за год до начала войны. Если хочешь – можешь, и можешь очень хорошо. Эта девочка – определённо мой пример целеустремлённости!»

