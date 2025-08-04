Выпал счастливый билет: житель Латвии сорвал большой куш в европейской лотерее

Согласно закону о подоходном налоге с населения, с выигрышей в лотереях, превышающих 3000 евро, победитель обязан уплатить подоходный налог (IIN), который поступает как в государственный бюджет, так и в бюджет самоуправления по месту жительства победителя.

Такую же сумму также выиграли трое участников лотереи в Германии, двое — в Швеции, а также по одному — в Эстонии и Норвегии.

Латвия присоединилась к лотерее "Eurojackpot" в 2013 году. Лотерея организуется совместно национальными лотерейными компаниями 19 стран — Чехии, Дании, Хорватии, Эстонии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Словакии, Словении, Финляндии, Испании, Венгрии, Германии, Швеции, Польши и Греции.

Ранее сообщалось, что в августе прошлого года в лотерее "Eurojackpot" один игрок выиграл самый крупный приз в истории Латвии — 759 698 евро.