Это же Милда! Латыши в Бразилии поставили свой собственный Памятник свободы

Редакция PRESS 5 августа, 2025 09:10

0 комментариев

В бразильском поселке Варпа, где проживает латышская диаспора, установлена копия Памятника свободы — об этом сообщается в социальной сети Facebook.

Латышская община за рубежом, зарегистрированная в Facebook под названием “I bet LATVIA can get 1 million fans before any other European Country” (в переводе: «Спорю, ЛАТВИЯ сможет набрать 1 миллион фанатов быстрее, чем любая другая европейская страна»), опубликовала фотографию одного из символов Латвии — статуи Милды, только в уменьшенном масштабе.

Варпа — это деревня в Бразилии, где около 40% населения составляют латыши. Это место привлекло латвийских баптистов еще в 1920-х годах, когда они переселялись в Бразилию в поисках лучших условий для ведения сельского хозяйства. Тогдашние власти Бразилии предлагали выгодные условия тем переселенцам, кто был готов заниматься земледелием.

По историческим свидетельствам, поначалу латышам там было непросто — землю нужно было расчищать от лесов. Однако со временем усилия окупились: урожаи стали обильными, а фермеры — зажиточными. Трудолюбие латышей и их знание земледелия принесло им успех.

Сегодня в деревне проживает около 400 человек, а в её окрестностях — почти столько же. Ближайший крупный город — Сан-Паулу. В поселке латыши до сих пор говорят не только на португальском, официальном языке Бразилии, но и по-латышски. При въезде в деревню установлен знак с надписью “Esat laipni saņemti” (буквально: «Вы доброжелательно приняты»), которая, несмотря на добрые намерения, демонстрирует отклонения от нормативной латышской грамматики — что характерно для диаспорной языковой среды.

Многие латыши из Варпы переехали в соседний Сан-Паулу, и в этом мегаполисе также можно встретить людей латышского происхождения. Кроме того, в Бразилии продолжают действовать латышские церкви.

