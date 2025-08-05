Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В мировом рейтинге аэропортов Рига значительно уступает Таллинну и Вильнюсу. Что не нравится у нас пассажирам?

Neatkarīgā Rīta Avīze 5 августа, 2025 10:35

Латышские СМИ 0 комментариев

Новые данные исследования показывают, какие аэропорты обеспечивают удобные путешествия, но какие являются настоящим испытанием терпения, пишет nra.lv  .

Литовский телеканал tv3.lt обратил внимание на ежегодный рейтинг аэропортов мира, публикуемый организацией по защите прав пассажиров AirHelp, в котором оцениваются пунктуальность, удовлетворенность пассажиров и качество обслуживания.

Международный аэропорт Кейптауна в ЮАР занял первое место в мире, набрав 8,6 балла за пунктуальность и 8,7 балла за удовлетворённость пассажиров. Он занял первое место среди 250 международных аэропортов в 68 странах.

Лучшие аэропорты Европы

Аэропорт Берген-Флесланд в Норвегии с самым высоким рейтингом занял 9-е место в мире и 1-е место среди европейских аэропортов по пунктуальности. Среди других аэропортов Европы с высоким рейтингом: аэропорт Бильбао в Испании (16-е место), аэропорт Буде в Норвегии (23-е место), аэропорт Гардермуэн в Норвегии (28-е место) и аэропорт Рейкьявик-Кефлавик в Исландии (30-е место). Полную версию статьи можно найти здесь:

Хотя аэропорт Люксембурга занимает лишь 130-е место в общем рейтинге, он получил оценку 9,0 за удовлетворённость пассажиров, что является наивысшим показателем среди европейских аэропортов в этой категории. В то же время, аэропорт Амстердама (Нидерланды) Схипхол (111-е место в общем рейтинге) получил наивысшую оценку в Европе за качество еды и напитков, получив оценку 8,3.

Пожалуй, неудивительно, что недавние забастовки авиадиспетчеров и критика низкой эффективности работы привели к тому, что французский аэропорт с самым высоким рейтингом — аэропорт Тулуза-Бланьяк — оказался всего лишь на 101-м месте в мире.

Тем не менее, аэропорт сохранил за собой звание ведущего аэропорта Франции второй год подряд, получив высокие оценки за пунктуальность и удовлетворенность клиентов, хотя и немного уступив в оценках за рестораны и магазины. Парижский аэропорт Шарль-де-Голль занял 181-е место, показав низкие результаты по всем категориям, на что негативно повлияли частые задержки рейсов и низкие оценки пассажиров. Лондонский аэропорт Гатвик показал еще худшие результаты, заняв 235-е место и показав низкие результаты по всем параметрам.

Худшим аэропортом Европы стал аэропорт Родоса Диагорас в Греции, набравший всего 6,05 балла, в том числе 5,8 за пунктуальность, и занявший 249-е место в мире.

Аэропорт Вильнюса — 52 место

AirHelp также оценил аэропорты столиц стран Балтии. Наивысшую оценку получил аэропорт Таллина (Эстония) — он занял 50-е место. Эстонский аэропорт получил 7,9 балла: 7,7 за пунктуальность, 8,5 за удовлетворённость клиентов и 8 за качество питания.

Аэропорт столицы Литвы занял 52-е место и получил оценку 7,89 балла. Вильнюсский аэропорт получил несколько более высокую оценку пунктуальности, чем Таллиннский аэропорт — 7,9 балла, но более низкую оценку удовлетворенности клиентов — 8,2. Качество питания в этом аэропорту было оценено в 7,6 балла.

О, горе!

Рижский аэропорт Латвии занял самое низкое место среди стран Балтии — 128-е. AirHelp присвоил ему оценку 7,55 балла. Пунктуальность была…

Оценка качества питания в аэропорту Рига составила 7,4 балла, а удовлетворённость клиентов — 8,0 балла. Качество питания в аэропорту Рига оценено в 7,5 балла.

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

