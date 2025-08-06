На вопрос, почему латыши не выходят на акции протеста, Лиепиньш ответил, что нельзя быть уверенным, что такого не случится: "У каждой кастрюльки есть край и когда дойдет до края, может пролиться", - говорит он.

И приводит в пример выражение из доктрины научного коммунизма: "Революционная ситуация - это ситуация, когда низы больше не хотят, а верхи не могут жить по-старому".

Далее он приводит выражение, которое, по его мнению, можно было бы написать на мавзолее Путина: "шаг вперед и два назад".

И заканчивает воспоминания выражением о том, что "великорусский шовинизм во много раз опаснее, чем национализм меньшинств". По его словам, это наиболее актуальный сейчас тезис. Лиепиньш отмечает, что у Владимира Ильича была другая база - но мысль очень правильная.