В годовом отчете руководства компании указано, что с 2007 года «Luxury & Sports Cars» является официальным дилером «Bentley» в Латвии, с 2019 года — дилером «McLaren» в странах Балтии, с 2021 года — дилером «Aston Martin» в Латвии, а с 2023 года — дистрибьютором «Lamborghini» в Латвии.

В отчете руководства говорится, что в 2024 году клиентам было продано 154 новых и подержанных автомобиля всех марок, представленных компанией, среди которых большую часть составляют автомобили Bentley, за которыми следует Lamborghini.

Компания считает, что прошлый год был относительно успешным: продажи Bentley, McLaren и Aston Martin были стабильными, а продажи Lamborghini быстро росли, поскольку спрос превышал предложение, говорится в отчете.

В отчёте руководства упоминается, что процесс ликвидации дочерней компании Luxury & Sports Cars в Швеции, Automotion Stockholm, был начат в прошлом году. Ликвидацию компании планируется завершить к концу 2025 – началу 2026 года.

Оборот подразделения «Luxury & Sports Cars» в 2023 году составил 28,336 млн евро, а убыток — 479 344 евро.

Компания была зарегистрирована в 2007 году, её уставный капитал составляет 650 000 евро. Конечным бенефициаром компании через AS «Automotive Holding» является Валдис Спредзис.