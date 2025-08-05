Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Плохо живём? Оборот автодилера Bentley в Латвии в прошлом году вырос почти вдвое (1)

© LETA 5 августа, 2025 13:22

Оборот компании «Luxury & Sports Cars», официального дистрибьютора автомобилей Bentley в Латвии, в прошлом году составил 39,426 млн евро, что на 39,1% больше, чем годом ранее. Компания также получила прибыль в размере 442 972 евро по сравнению с убытками годом ранее, свидетельствует информация «Firmas.lv».

В годовом отчете руководства компании указано, что с 2007 года «Luxury & Sports Cars» является официальным дилером «Bentley» в Латвии, с 2019 года — дилером «McLaren» в странах Балтии, с 2021 года — дилером «Aston Martin» в Латвии, а с 2023 года — дистрибьютором «Lamborghini» в Латвии.

В отчете руководства говорится, что в 2024 году клиентам было продано 154 новых и подержанных автомобиля всех марок, представленных компанией, среди которых большую часть составляют автомобили Bentley, за которыми следует Lamborghini.

Компания считает, что прошлый год был относительно успешным: продажи Bentley, McLaren и Aston Martin были стабильными, а продажи Lamborghini быстро росли, поскольку спрос превышал предложение, говорится в отчете.

В отчёте руководства упоминается, что процесс ликвидации дочерней компании Luxury & Sports Cars в Швеции, Automotion Stockholm, был начат в прошлом году. Ликвидацию компании планируется завершить к концу 2025 – началу 2026 года.

Оборот подразделения «Luxury & Sports Cars» в 2023 году составил 28,336 млн евро, а убыток — 479 344 евро.

Компания была зарегистрирована в 2007 году, её уставный капитал составляет 650 000 евро. Конечным бенефициаром компании через AS «Automotive Holding» является Валдис Спредзис.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

