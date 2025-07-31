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На перемене — ни слова по-русски? Расследование «Латвияс авизе» (1)

© LETA 31 июля, 2025 10:52

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Фото LETA

То и дело всплывающим в публичном пространстве слухам о том, что русскоязычным детям в школе на перемене уже или будет запрещено говорить на родном языке, нет оснований, и его следует воспринимать как осознанную дезинформацию.

Недавно в соцсетях широкую огласку получила публикация, в которой свое возмущение выразила мама баскетболистов сборной Латвии Родиона и Артура Куруцов Ольга Соколова, работавшая на тот момент воспитателем в детском саду в Риге [после скандала написала заявление об увольнении]: "Как можно русскоязычных детей в русских школах, только недавно перешедших на обучение на государственном языке, заставлять на переменах между собой разговаривать на государственном языке? Я педагог и никогда в жизни этого не сделаю. Мы будем протестовать так, что вам мало не покажется! Я назло сейчас везде говорю по-русски, чтобы показать людям, что не будет так, как вы нам диктуете!"

О какой диктатуре Соколова говорит, непонятно, потому что язык общения детей вне уроков не регулируется никаким законом или правилами. Министерство образования и науки (МОН) акцентировало в беседе с "Latvijas Avīze", что включение представителей нацменьшинств в латвийское общество происходит с соблюдением их права на использование родного языка или других языков. Это установлено законом о государственном языке.

"Во всех школах Латвии в формальном образовании с 1-го класса обучение проводится на латышском языке, и во всех образовательных учреждениях имеется единая программа дошкольного и основного образования на государственном языке, а вне уроков и на переменах учащиеся между собой могут разговаривать на родном или другом языке. Учитель при выполнении трудовых обязанностей - и на уроках, и на переменах - с учениками разговаривает на государственном языке. Вне учебного заведения и в свое личное время учитель может говорить на том языке, на котором хочет".

Если родители ребенка хотят, чтобы в школе проводились в том числе занятия на языке нацменьшинств, это можно реализовать в рамках программы образования по интересам или факультатива вне формального учебного процесса. Государство финансирует три часа в неделю на изучение языка нацменьшинств и истории культуры в сфере образования по интересам. А средние школы могут предложить специализированный курс "Язык и литература нацменьшинства" (210 часов) в рамках формального образования.

(Latvijas Avīze)

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