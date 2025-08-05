В Риге пройдёт ежегодный фестиваль бургеров

В фестивале примут участие представители бургерных и ресторанов со всей Латвии, которые будут бороться за звание самого вкусного бургера фестиваля.

Во время мероприятия можно будет попробовать различные бургеры, наблюдать за кулинарными соревнованиями, посетить мастер-классы по грилю, а также традиционно будет выбран «Лучший бургер фестиваля», который оценит жюри.

Программа:

9 августа (суббота):

11:00 – Открытие парка

12:00 – Открытие фестиваля

13:00 – Фольклорный пивной сомелье

13:00 – Челлендж картофельных бургеров

14:00 – Шоу инфлуенцеров

15:00 – Соревнования по скоростному поеданию бургеров. 1 полуфинал

16:00 – Соревнования по скоростному поеданию бургеров. 2 полуфинал

17:00 – Мастер-класс по грилю

19:30 – Концерт

21:00 – DJ Maija Rozīte

23:00 – Закрытие мероприятия

10 августа (воскресенье):

13:00 – Фольклорный пивной сомелье

14:00 – Шоу инфлуенцеров

15:30 – Соревнования по скоростному поеданию бургеров. Финал

17:00 – Награждение «Лучший бургер фестиваля»

18:00 – Концерт

20:00 – Церемония награждения

21:00 – Завершение фестиваля

Кроме того, перед фестивалем проводится отбор участников соревнования по скоростному поеданию бургеров. Во время фестиваля 12 самых быстрых едоков поборются за титул «Самый быстрый едок бургеров Латвии». Отбор проходит в будние дни с 14:00 до 17:00 на улице Стабу у участника фестиваля Meaet Daddy.

В воскресенье, 10 августа, в 18:00 состоится традиционный праздничный концерт. Подробная информация доступна на официальной странице фестиваля.