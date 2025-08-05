Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Риге пройдёт ежегодный фестиваль бургеров

Редакция PRESS 5 августа, 2025 12:41

9 августа, и в воскресенье, 10 августа, в парке Эспланада состоится восьмой Рижский фестиваль бургеров, сообщает портал balticevents.info.

В фестивале примут участие представители бургерных и ресторанов со всей Латвии, которые будут бороться за звание самого вкусного бургера фестиваля.

Во время мероприятия можно будет попробовать различные бургеры, наблюдать за кулинарными соревнованиями, посетить мастер-классы по грилю, а также традиционно будет выбран «Лучший бургер фестиваля», который оценит жюри.

Программа:

9 августа (суббота):

11:00 – Открытие парка

12:00 – Открытие фестиваля

13:00 – Фольклорный пивной сомелье

13:00 – Челлендж картофельных бургеров

14:00 – Шоу инфлуенцеров

15:00 – Соревнования по скоростному поеданию бургеров. 1 полуфинал

16:00 – Соревнования по скоростному поеданию бургеров. 2 полуфинал

17:00 – Мастер-класс по грилю

19:30 – Концерт

21:00 – DJ Maija Rozīte

23:00 – Закрытие мероприятия

10 августа (воскресенье):

13:00 – Фольклорный пивной сомелье

14:00 – Шоу инфлуенцеров

15:30 – Соревнования по скоростному поеданию бургеров. Финал

17:00 – Награждение «Лучший бургер фестиваля»

18:00 – Концерт

20:00 – Церемония награждения

21:00 – Завершение фестиваля

Кроме того, перед фестивалем проводится отбор участников соревнования по скоростному поеданию бургеров. Во время фестиваля 12 самых быстрых едоков поборются за титул «Самый быстрый едок бургеров Латвии». Отбор проходит в будние дни с 14:00 до 17:00 на улице Стабу у участника фестиваля Meaet Daddy.

В воскресенье, 10 августа, в 18:00 состоится традиционный праздничный концерт. Подробная информация доступна на официальной странице фестиваля.

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

