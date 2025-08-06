Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кому война, а кому… В Эстонии основательница НКО «Слава Украине» обвиняется в присвоении пожертвованных денег

6 августа, 2025

Мир 0 комментариев

Фото: Европейская комиссия/Facebook

Государственная прокуратура предъявила обвинения основателю НКО Slava Ukraini ("Слава Украине") Йоханне-Марии Лехтме. По оценке прокуратуры, собранные доказательства указывают на то, что Лехтме в период с августа 2022 года заключила соглашения с украинским предприятием IC Construction, которые нанесли экономический ущерб НКО "Слава Украине" на сумму в 450 000 евро. Лехтме обвиняется также в присвоении пожертвованных НКО денег в крупном размере, сообщает ERR.

В основе этого обвинения лежит то обстоятельство, что до августа 2022 года НКО "Слава Украине" направляла гуманитарную помощь в Украину при посредничестве НКО All for Victory, а затем по решению Лехтме начала сотрудничать в этих целях с компанией IC Construction. В отличие от прежнего НКО, IC Construction выставляла счета за свои посреднические услуги и применяла наценки. По оценке прокуратуры, заключение этих договоров и оплата счетов IC Construction нанесли ущерб НКО "Слава Украине" в размере 413 000 евро.

Общий ущерб, причиненный НКО "Слава Украине", по оценке следствия, превышает 450 000 евро.

НКО "Слава Украине" приняло решение ликвидироваться и не будет подавать гражданский иск к своей бывшей руководительнице. Совет организации пришел к выводу, что вероятность вернуть хотя бы часть этой суммы крайне мала - даже в случае обвинительного приговора.

Процесс ликвидации Slava Ukraini был запущен осенью прошлого года. В настоящее время он продолжается. НКО было зарегистрировано в марте 2022 года с целью организации и доставка гуманитарной помощи в зоны боевых действий на территории Украины. Глава НКО Йоханна Мария-Лехтме быстро стала популярной личностью в Эстонии, успешно выступив на парламентских выборах в марте 2023 года. Ее поддержали свыше 5000 избирателей, что обеспечило ей окружной мандат. Однако уже в мае того же года Лехтме отказалась от мандата, поскольку ее заподозрили  в нецелевом использовании пожертвований, которые собирались в Эстонии для Украины через НКО "Слава Украине".

 

 

 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать