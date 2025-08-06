Кому война, а кому… В Эстонии основательница НКО «Слава Украине» обвиняется в присвоении пожертвованных денег

В основе этого обвинения лежит то обстоятельство, что до августа 2022 года НКО "Слава Украине" направляла гуманитарную помощь в Украину при посредничестве НКО All for Victory, а затем по решению Лехтме начала сотрудничать в этих целях с компанией IC Construction. В отличие от прежнего НКО, IC Construction выставляла счета за свои посреднические услуги и применяла наценки. По оценке прокуратуры, заключение этих договоров и оплата счетов IC Construction нанесли ущерб НКО "Слава Украине" в размере 413 000 евро.

Общий ущерб, причиненный НКО "Слава Украине", по оценке следствия, превышает 450 000 евро.

НКО "Слава Украине" приняло решение ликвидироваться и не будет подавать гражданский иск к своей бывшей руководительнице. Совет организации пришел к выводу, что вероятность вернуть хотя бы часть этой суммы крайне мала - даже в случае обвинительного приговора.

Процесс ликвидации Slava Ukraini был запущен осенью прошлого года. В настоящее время он продолжается. НКО было зарегистрировано в марте 2022 года с целью организации и доставка гуманитарной помощи в зоны боевых действий на территории Украины. Глава НКО Йоханна Мария-Лехтме быстро стала популярной личностью в Эстонии, успешно выступив на парламентских выборах в марте 2023 года. Ее поддержали свыше 5000 избирателей, что обеспечило ей окружной мандат. Однако уже в мае того же года Лехтме отказалась от мандата, поскольку ее заподозрили в нецелевом использовании пожертвований, которые собирались в Эстонии для Украины через НКО "Слава Украине".