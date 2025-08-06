Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Невзирая на лица: Клинтоны получили повестки по делу Эпштейна

Редакция PRESS 6 августа, 2025 12:55

Важно

Комитет Палаты представителей США по надзору направил повестки бывшему президенту Биллу Клинтону и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон в рамках расследования, связанного с делом Джеффри Эпштейна, сообщает Fox News Digital.

Глава комитета, республиканец Джеймс Комер (Кентукки), во вторник подписал серию повесток, требуя показаний не только от Клинтонов, но и от ряда бывших высокопоставленных чиновников. Среди них – экс-директора ФБР Джеймс Коми и Роберт Мюллер, а также бывшие генеральные прокуроры Лоретта Линч, Эрик Холдер, Уильям Барр, Джефф Сешнс и Альберто Гонсалес.

Комитет также потребовал от Минюста США предоставить документы по делу Эпштейна до 19 августа. Представитель ведомства подтвердил получение повестки, но отказался от комментариев.

Согласно письмам, Хиллари Клинтон должна дать показания 9 октября, Билл Клинтон – 14 октября. Бывшие главы Минюста будут допрошены в разные даты с августа по октябрь.

Ранее Комер направил повестку Гислейн Максвелл – ближайшей соратнице Эпштейна, осуждённой на 20 лет за участие в эксплуатации несовершеннолетних. Её допрос отложен до решения Верховного суда по апелляции.

Эпштейн покончил с собой в тюрьме в 2019 году, ожидая суда по обвинению в торговле людьми. Расследование вызывает разногласия в республиканских рядах: часть правых активистов обвиняют Минюст в замалчивании деталей дела, несмотря на июльский меморандум, в котором ведомство заявило об отсутствии «компрометирующих списков клиентов» и доказательств шантажа известных лиц.

Президент Дональд Трамп призвал опубликовать все достоверные материалы, связанные с Эпштейном. Демократы, в свою очередь, требуют большей прозрачности расследования, что правые расценивают как политическую игру.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

