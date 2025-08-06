Невзирая на лица: Клинтоны получили повестки по делу Эпштейна

Глава комитета, республиканец Джеймс Комер (Кентукки), во вторник подписал серию повесток, требуя показаний не только от Клинтонов, но и от ряда бывших высокопоставленных чиновников. Среди них – экс-директора ФБР Джеймс Коми и Роберт Мюллер, а также бывшие генеральные прокуроры Лоретта Линч, Эрик Холдер, Уильям Барр, Джефф Сешнс и Альберто Гонсалес.

Комитет также потребовал от Минюста США предоставить документы по делу Эпштейна до 19 августа. Представитель ведомства подтвердил получение повестки, но отказался от комментариев.

Согласно письмам, Хиллари Клинтон должна дать показания 9 октября, Билл Клинтон – 14 октября. Бывшие главы Минюста будут допрошены в разные даты с августа по октябрь.

Ранее Комер направил повестку Гислейн Максвелл – ближайшей соратнице Эпштейна, осуждённой на 20 лет за участие в эксплуатации несовершеннолетних. Её допрос отложен до решения Верховного суда по апелляции.

Эпштейн покончил с собой в тюрьме в 2019 году, ожидая суда по обвинению в торговле людьми. Расследование вызывает разногласия в республиканских рядах: часть правых активистов обвиняют Минюст в замалчивании деталей дела, несмотря на июльский меморандум, в котором ведомство заявило об отсутствии «компрометирующих списков клиентов» и доказательств шантажа известных лиц.

Президент Дональд Трамп призвал опубликовать все достоверные материалы, связанные с Эпштейном. Демократы, в свою очередь, требуют большей прозрачности расследования, что правые расценивают как политическую игру.