«Отпустите её, она ничего такого не сделала»: как русские и латыши объединились против полиции (КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ) (4)

Редакция PRESS 7 августа, 2025 09:40

Выбор редакции 4 комментариев

В рижском микрорайоне Иманта очевидцы засняли задержание девушки, которая не заплатила за проезд в общественном транспорте.

Молодая дама села на землю и брыкалась, пока полицейские пытались её поднять. Но интересно не это, а то, как на инцидент отреагировало общество. Люди стали кричать на полицейских по-латышски, и по-русски, требовать "отпустить ребенка", ведь, по их словам, она "ничего такого не сделала".

Люди кричали, что проезд в общественном транспорте не считается уголовным преступлением и потому задерживать нарушительницу не следует. 

Активное сопротивление девушки полиции народ также не расценивал как нарушение. Некоторые даже позволяли себе нецензурную лексику в сторону стражей правопорядка. Интересно, что этот случай объединил и русских, и латышей.

В конце ролика видно, как девушка ложится на асфальт в полный рост. Возможно потеряв сознание. К этому моменту приехал второй экипаж полиции, который попытался отогнать собравшихся от своих коллег.

Полицейские сообщили, что для девушки вызвали бригаду неотложной помощи.

Press.lv попросили полицию прокомментировать случившееся и получила такой ответ: "Опубликованный материал не отражает всей картины происходящего. Поскольку запечатлённая на видео персона неоднократно не подчинилась требованиям сотрудников полиции и в ходе разговора вела себя агрессивно, а именно пинала и плевалась, а также подвергала опасности свою безопасность и безопасность других участников дорожного движения, пытаясь выбежать на проезжую часть, сотрудники полиции были вынуждены применить физическую силу. На место происшествия также были вызваны медики. Вместе с тем, можем подтвердить, что женщина совершеннолетняя", - сообщила представитель полиции Эрика Верзе.

Комментарии (4)
83 реакций
Обновлено: 14:45 24.08.2025
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (4)

Важно 14:00

Важно 4 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (4)

Важно 13:45

Важно 4 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (4)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 4 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (4)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 4 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (4)

Важно 12:54

Важно 4 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (4)

Важно 12:35

Важно 4 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (4)

Важно 11:54

Важно 4 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

