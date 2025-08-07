Молодая дама села на землю и брыкалась, пока полицейские пытались её поднять. Но интересно не это, а то, как на инцидент отреагировало общество. Люди стали кричать на полицейских по-латышски, и по-русски, требовать "отпустить ребенка", ведь, по их словам, она "ничего такого не сделала".

Люди кричали, что проезд в общественном транспорте не считается уголовным преступлением и потому задерживать нарушительницу не следует.

Активное сопротивление девушки полиции народ также не расценивал как нарушение. Некоторые даже позволяли себе нецензурную лексику в сторону стражей правопорядка. Интересно, что этот случай объединил и русских, и латышей.

В конце ролика видно, как девушка ложится на асфальт в полный рост. Возможно потеряв сознание. К этому моменту приехал второй экипаж полиции, который попытался отогнать собравшихся от своих коллег.

Полицейские сообщили, что для девушки вызвали бригаду неотложной помощи.

Press.lv попросили полицию прокомментировать случившееся и получила такой ответ: "Опубликованный материал не отражает всей картины происходящего. Поскольку запечатлённая на видео персона неоднократно не подчинилась требованиям сотрудников полиции и в ходе разговора вела себя агрессивно, а именно пинала и плевалась, а также подвергала опасности свою безопасность и безопасность других участников дорожного движения, пытаясь выбежать на проезжую часть, сотрудники полиции были вынуждены применить физическую силу. На место происшествия также были вызваны медики. Вместе с тем, можем подтвердить, что женщина совершеннолетняя", - сообщила представитель полиции Эрика Верзе.