Не купить даже безалкогольные напитки: абсурд новых правил вызывает возмущение

6 августа, 2025

Вскоре после вступления в силу новых ограничений на продажу алкоголя в Латвии, социальные сети «взорвались» от удивлённых и возмущённых комментариев — люди сообщают, что в магазинах им отказывают даже в покупке безалкогольных напитков.

В социальной сети Thread один мужчина поделился своей историей:

«Только что в магазине мне отказались продать безалкогольное пиво. Потому что наше “умное” правительство всё смешало в одну кучу — и безалкогольное пиво, и сидр, и вино, и всё остальное. Видимо, скоро и квас с процентами нельзя будет купить…»

К его записи быстро присоединились другие пользователи. Один мужчина написал, что ему не продали даже энергетик: «Мне даже энергетический напиток не разрешили купить, сказали, что система не позволяет провести покупку.»

Однако не все спешили винить законодателей. Одна женщина попыталась взглянуть на ситуацию объективно и указала, что проблема, скорее всего, в самом магазине: «Скорее всего, виноват кассир или сам магазин. Не верится, что это действительно так — в этом нет никакой логики. Когда-то давно я работала на кассе, и были кассиры, которые всё время требовали документы при покупке безалкогольного — что абсолютно неправильно. Это же безалкогольным не просто так называется.»

Другие комментаторы также поддержали мнение, что виноваты не законы, а чрезмерно осторожная или ошибочная система самих магазинов. Один пользователь написал:

«Это точно не вина правительства, а конкретных торговых точек. В Rimi, например, без проблем можно купить безалкогольное вино или пиво — нет никаких временных ограничений.»

Ранее уже сообщалось о реакции общества в первые дни после вступления новых ограничений — люди активно высказывались в соцсетях.

Так, один мужчина в соцсети X (бывший Twitter) написал: «Временные ограничения на покупку алкоголя — это полный детский сад. Государство указывает взрослым людям, когда им можно купить пиво. Что дальше? Что ещё нам будет диктовать государство? Может, не стесняться и сразу ввести алкогольные талоны, как во времена оккупации? Наши депутаты могут и это.»

24.08.2025
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

