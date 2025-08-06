Не купить даже безалкогольные напитки: абсурд новых правил вызывает возмущение

В социальной сети Thread один мужчина поделился своей историей:

«Только что в магазине мне отказались продать безалкогольное пиво. Потому что наше “умное” правительство всё смешало в одну кучу — и безалкогольное пиво, и сидр, и вино, и всё остальное. Видимо, скоро и квас с процентами нельзя будет купить…»

К его записи быстро присоединились другие пользователи. Один мужчина написал, что ему не продали даже энергетик: «Мне даже энергетический напиток не разрешили купить, сказали, что система не позволяет провести покупку.»

Однако не все спешили винить законодателей. Одна женщина попыталась взглянуть на ситуацию объективно и указала, что проблема, скорее всего, в самом магазине: «Скорее всего, виноват кассир или сам магазин. Не верится, что это действительно так — в этом нет никакой логики. Когда-то давно я работала на кассе, и были кассиры, которые всё время требовали документы при покупке безалкогольного — что абсолютно неправильно. Это же безалкогольным не просто так называется.»

Другие комментаторы также поддержали мнение, что виноваты не законы, а чрезмерно осторожная или ошибочная система самих магазинов. Один пользователь написал:

«Это точно не вина правительства, а конкретных торговых точек. В Rimi, например, без проблем можно купить безалкогольное вино или пиво — нет никаких временных ограничений.»

Ранее уже сообщалось о реакции общества в первые дни после вступления новых ограничений — люди активно высказывались в соцсетях.

Так, один мужчина в соцсети X (бывший Twitter) написал: «Временные ограничения на покупку алкоголя — это полный детский сад. Государство указывает взрослым людям, когда им можно купить пиво. Что дальше? Что ещё нам будет диктовать государство? Может, не стесняться и сразу ввести алкогольные талоны, как во времена оккупации? Наши депутаты могут и это.»