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В Юркалне в море выпустили трёх спасенных тюленят. ФОТО

Редакция PRESS 17 сентября, 2024 14:07

Для настроения 0 комментариев

На этой неделе в Балтийское море в Юркалне были выпущены детеныши тюленя, которых Рижский национальный зоопарк забрал к себе весной, сообщила агентству LETA руководитель отдела маркетинга и коммуникации зоопарка Даце Салная.

Весной это были истощенные детеныши со шрамами на теле. Сейчас это здоровые, полноценные животные весом почти 50 килограммов, готовые вернуться в море, рассказали смотрители зоопарка.

Весной в Рижский зоопарк привезли четырех детенышей серого тюленя, один из которых умер. Остальные успешно восстановились. В процессе реабилитации молодые животные научились есть рыбу в воде и набрали вес.

Rīgas zoodarzs

Тюлени и их детеныши - обычное явление в Рижском заливе. Для этих животных возможность отдыхать на берегу без помех имеет большое значение для их выживания. Если тюленя напугать или загнать в море до того, как он достаточно оправится и согреется, он рискует погибнуть в воде.

В предыдущие годы в Балтийское море с GPS-передатчиками уже были выпущены несколько детенышей серого тюленя, родившихся в Рижском зоопарке или попавших туда на реабилитацию.

Rīgas zoodarzs

"Результаты мониторинга показали, что животные очень успешно акклиматизировались к жизни в дикой природе. Они уходят от латвийского побережья в южную часть Балтийского моря, а затем и к Швеции. Это дает основания надеяться, что животные, которых мы выпустили в этом году, также смогут освоиться в море и вырасти большими. Удачи им!", - говорит глава департамента коллекции животных Рижского зоопарка Гуна Витола.

 

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