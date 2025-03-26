В выходные в Латвии будет тепло, затем возможен снег…

В пятницу небо будет частично закрыто облаками, но существенных осадков не ожидается, будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер, температура воздуха поднимется до +9...+14 градусов, в некоторых районах на побережье температура не превысит +7 градусов.

В субботу погода будет сухой и преимущественно солнечной, ночью воздух остынет до +1...+6 градусов, днем температура достигнет +12...+17 градусов.

Ожидается, что в воскресенье облаков станет больше и местами пройдут кратковременные дожди, температура воздуха будет на один градус ниже, чем в субботу.

На следующей неделе станет прохладнее, временами ожидаются дожди, возможен и снег.