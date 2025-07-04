В выходные погода испортится: прогнозируют синоптики

Предстоящей ночью местами, главным образом в Курземе, пройдут кратковременные дожди, температура воздуха понизится до +7…+12 градусов, местами на побережье - до +13…+15 градусов.

Днем будет облачно, солнце выглянет только в утренние часы на востоке страны. Почти по всей территории Латвии ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. Юго-западный, западный ветер в порывах усилится до 10-15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +16…+21 градус.

В Риге днем будет облачно, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит около +12 градусов, в пригородах - до +9, а днем воздух прогреется до +19 градусов.