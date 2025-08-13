Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В ВСУ опровергли прорыв восточного фронта армией России

© Deutsche Welle 13 августа, 2025 08:21

По сообщению Генштаба ВСУ, войска РФ пытаются просачиваться небольшими группами мимо первой линии украинских позиций на Добропольском и Покровском направлениях. Однако ОСУВ "Днепр" опровергла российский прорыв, сообщает DW.

В оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) "Днепр" (ранее именуемой "Хортица". - Ред.) Вооруженных сил Украины (ВСУ) опровергли сообщения о прорыве фронта на востоке Украины после ночных российских наземных атак. "Инфильтрация таких групп, хоть и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории". Непонимание этого уже не раз вызывало ошибки при анализе ситуации и при публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации", - говорится в сообщении ОСУВ "Днепр" в Telegram поздно вечером в понедельник, 11 августа.

Военные также признали, что ситуация остается сложной, а бои на этих направлениях - самыми интенсивные по сравнению с другими участками, однако призвали "не распространять информацию из непроверенных и недостаточно информированных источников".

В Генштабе ВСУ в свою очередь сообщили в сводке за 11 августа, что за сутки на Добропольском и Покровском направлениях армия РФ совершил 35 попыток оттеснить украинские войска. "Противник использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться небольшими группами через первую линию наших позиций. Решением главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, проникающих за линию обороны", - говорится в сообщении.

Аналитики украинского проекта DeepState отмечают, что российские войска в последние дни активизировали продвижение в направлении Доброполья, а также в районе трассы Доброполье-Краматорск. "В настоящее время противник смог с помощью постоянного давления превосходящими силами пехоты осуществить продвижение в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец, где проводит накопление для дальнейшего продвижения", - говорится в сообщении от 11 августа. Аналитики добавили, что российские войска проникли в населенный пункт Веселое и проводят там накопление.

Как отметили в DeepState, обстановка "довольно хаотична": армия РФ, найдя бреши в обороне, проникает вглубь и пытается быстро закрепиться, накапливая силы для дальнейшего продвижения. В том случае, если российским войскам удастся закрепиться в захваченных селах и дальше продвигаться вглубь территории региона, то "Доброполье падет быстрее, чем Покровск".

В то же время прокремлевский "военкор" Юрий Подоляка сообщил о "прорыве" российских войск севернее Покровска в направлении населенного пункта Гришино силами "51А группировки "Центр", а также о "спешном броске" в бой 79-й бригады ВСУ для "спасения ситуации".

Ранее и украинские "военкоры" неоднократно сообщали о продвижении российских войск более чем на десять километров к северо-востоку от города Покровск, который находится под угрозой окружения. Согласно сообщениям, Покровско-Мирноградская агломерация окружена российскими войсками с трех сторон, а для снабжения ее остался коридор шириной около 15 километров.

Между тем, в ночь на вторник, 12 августа, российские ракеты ударили по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. "Известно об одном погибшем и 11 раненых разной степени тяжести. Еще 12 военнослужащих обратились за медицинской помощью с жалобами на острую травму", - говорится в сообщении военных в Facebook.

Место ракетного удара не называется. Ночью в нескольких районах, в том числе в столице Киеве, была объявлена воздушная тревога из-за российского ракетного удара по северо-восточным регионам Украины.

В Донецкой области решением местных властей расширена зона принудительной эвакуации для семей с детьми. В частности, в обновленный список подлежащих эвакуации мест вошли город Доброполье и село Рубежное, сообщил 24 июля глава Донецкой областной госадминистрации (ОГА) Вадим Филашкин.

По данным главы ОГА, всего в этих населенных пунктах в настоящее время находится около тысячи детей. Решение об эвакуации было принято в тот же день на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

Как ранее сообщал главком ВСУ Александр Сырский, июль стал очень напряженным месяцем для Украины, поскольку российская армия "пыталась наступать практически по всей линии боевого столкновения". При этом россияне применили тактику "тысячи порезов", используя для наступления небольшие штурмовые группы. "Самая сложная ситуация - на Покровском, Добропольском, Новопавловском направлениях. В то же время на Северо-Слобожанском направлении мы добились успехов в освобождении территории Сумской области, продолжаем вести боевые действия на Курщине", - отчитался он.

По словам Сырского, общие потери россиян в июле составили более 33,2 тысячи человек, что на 800 человек больше, чем в предыдущем месяце.

Комментарии (0)
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

