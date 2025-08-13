В ВСУ опровергли прорыв восточного фронта армией России

В оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) "Днепр" (ранее именуемой "Хортица". - Ред.) Вооруженных сил Украины (ВСУ) опровергли сообщения о прорыве фронта на востоке Украины после ночных российских наземных атак. "Инфильтрация таких групп, хоть и вызывает необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является "взятием под контроль территории". Непонимание этого уже не раз вызывало ошибки при анализе ситуации и при публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации", - говорится в сообщении ОСУВ "Днепр" в Telegram поздно вечером в понедельник, 11 августа.

Военные также признали, что ситуация остается сложной, а бои на этих направлениях - самыми интенсивные по сравнению с другими участками, однако призвали "не распространять информацию из непроверенных и недостаточно информированных источников".

В Генштабе ВСУ в свою очередь сообщили в сводке за 11 августа, что за сутки на Добропольском и Покровском направлениях армия РФ совершил 35 попыток оттеснить украинские войска. "Противник использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться небольшими группами через первую линию наших позиций. Решением главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, проникающих за линию обороны", - говорится в сообщении.

Аналитики украинского проекта DeepState отмечают, что российские войска в последние дни активизировали продвижение в направлении Доброполья, а также в районе трассы Доброполье-Краматорск. "В настоящее время противник смог с помощью постоянного давления превосходящими силами пехоты осуществить продвижение в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец, где проводит накопление для дальнейшего продвижения", - говорится в сообщении от 11 августа. Аналитики добавили, что российские войска проникли в населенный пункт Веселое и проводят там накопление.

Как отметили в DeepState, обстановка "довольно хаотична": армия РФ, найдя бреши в обороне, проникает вглубь и пытается быстро закрепиться, накапливая силы для дальнейшего продвижения. В том случае, если российским войскам удастся закрепиться в захваченных селах и дальше продвигаться вглубь территории региона, то "Доброполье падет быстрее, чем Покровск".

В то же время прокремлевский "военкор" Юрий Подоляка сообщил о "прорыве" российских войск севернее Покровска в направлении населенного пункта Гришино силами "51А группировки "Центр", а также о "спешном броске" в бой 79-й бригады ВСУ для "спасения ситуации".

Ранее и украинские "военкоры" неоднократно сообщали о продвижении российских войск более чем на десять километров к северо-востоку от города Покровск, который находится под угрозой окружения. Согласно сообщениям, Покровско-Мирноградская агломерация окружена российскими войсками с трех сторон, а для снабжения ее остался коридор шириной около 15 километров.

Между тем, в ночь на вторник, 12 августа, российские ракеты ударили по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. "Известно об одном погибшем и 11 раненых разной степени тяжести. Еще 12 военнослужащих обратились за медицинской помощью с жалобами на острую травму", - говорится в сообщении военных в Facebook.

Место ракетного удара не называется. Ночью в нескольких районах, в том числе в столице Киеве, была объявлена воздушная тревога из-за российского ракетного удара по северо-восточным регионам Украины.

В Донецкой области решением местных властей расширена зона принудительной эвакуации для семей с детьми. В частности, в обновленный список подлежащих эвакуации мест вошли город Доброполье и село Рубежное, сообщил 24 июля глава Донецкой областной госадминистрации (ОГА) Вадим Филашкин.

По данным главы ОГА, всего в этих населенных пунктах в настоящее время находится около тысячи детей. Решение об эвакуации было принято в тот же день на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

Как ранее сообщал главком ВСУ Александр Сырский, июль стал очень напряженным месяцем для Украины, поскольку российская армия "пыталась наступать практически по всей линии боевого столкновения". При этом россияне применили тактику "тысячи порезов", используя для наступления небольшие штурмовые группы. "Самая сложная ситуация - на Покровском, Добропольском, Новопавловском направлениях. В то же время на Северо-Слобожанском направлении мы добились успехов в освобождении территории Сумской области, продолжаем вести боевые действия на Курщине", - отчитался он.

По словам Сырского, общие потери россиян в июле составили более 33,2 тысячи человек, что на 800 человек больше, чем в предыдущем месяце.