В Восточной больнице открывается расширенный центр радиологии

В мероприятии примут участие министр здравоохранения Хосам Абу Мери, председатель правления Восточной больницы Нормунд Станевич, руководитель центра радиологии Айна Кратовска, главврач по развитию технологий и управлению научными проектами Наурис Здановскис, сотрудники центра, руководители других стационаров и клиник Восточной больницы.

В настоящее время в Восточной больнице реализуется еще несколько проектов развития.

Недавно был завершен ремонт помещений 9-го и 10-го корпусов стационара "Гайльэзерс", и начато их оснащение оборудованием. После окончания работ в этих корпусах планируется начать реконструкцию Латвийского онкологического центра и обновление операционных залов.

На заключительном этапе находится закупка на строительство нового корпуса легочных и инфекционных заболеваний. Ожидается, что строительные работы начнутся к концу этого года, а построить корпус планируется до конца 2027 года.

