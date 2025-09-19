В воскресенье температура поднимется до +25 градусов

В субботу утром небо будет затянуто облаками, днём во многих местах выглянет солнце, существенных осадков не ожидается, в основном на северо-востоке страны пройдёт небольшой кратковременный дождь.

Юго-западный ветер вновь усилится порывами до 9-14 метров в секунду, на побережье Северного Курземе — до 16 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит +9..+14 градусов, на побережье до +16 градусов; днём воздух прогреется до +17..+23 градусов.

В воскресенье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. При слабом до умеренно сильном южном, юго-западном ветре температура воздуха утром опустится до +12..+16 градусов, днём достигнет +20..+25 градусов.

Тепловые рекорды вряд ли будут побиты, ведь 21 сентября 2018 года температура воздуха в Латвии поднялась до +30 градусов.

В понедельник ожидается, что во многих местах пройдут дожди, а температура воздуха днём опустится до +10..+15 градусов, в Латгалии и Селии сохранится тёплая погода. Во вторник температура воздуха по всей стране не превысит +14..+17 градусов.

В середине следующей недели ожидается похолодание: согласно текущему прогнозу, минимальная температура воздуха на восходе солнца в четверг на большей части страны составит -1..+4 градуса. В последнюю неделю сентября ожидается небольшое количество осадков и частая солнечная погода.

На следующей неделе среднесуточная температура воздуха впервые с августа опустится ниже нормы, а минимальная температура, как ожидается, будет самой низкой с мая.