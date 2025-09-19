Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В воскресенье температура поднимется до +25 градусов

© LETA 19 сентября, 2025 08:12

Важно 0 комментариев

Самым тёплым днём недели станет воскресенье, когда столбик термометра в некоторых районах страны впервые в этом году поднимется до +25 градусов, прогнозируют синоптики.

В субботу утром небо будет затянуто облаками, днём во многих местах выглянет солнце, существенных осадков не ожидается, в основном на северо-востоке страны пройдёт небольшой кратковременный дождь.

Юго-западный ветер вновь усилится порывами до 9-14 метров в секунду, на побережье Северного Курземе — до 16 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит +9..+14 градусов, на побережье до +16 градусов; днём воздух прогреется до +17..+23 градусов.

В воскресенье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. При слабом до умеренно сильном южном, юго-западном ветре температура воздуха утром опустится до +12..+16 градусов, днём достигнет +20..+25 градусов.

Тепловые рекорды вряд ли будут побиты, ведь 21 сентября 2018 года температура воздуха в Латвии поднялась до +30 градусов.

В понедельник ожидается, что во многих местах пройдут дожди, а температура воздуха днём опустится до +10..+15 градусов, в Латгалии и Селии сохранится тёплая погода. Во вторник температура воздуха по всей стране не превысит +14..+17 градусов.

В середине следующей недели ожидается похолодание: согласно текущему прогнозу, минимальная температура воздуха на восходе солнца в четверг на большей части страны составит -1..+4 градуса. В последнюю неделю сентября ожидается небольшое количество осадков и частая солнечная погода.

На следующей неделе среднесуточная температура воздуха впервые с августа опустится ниже нормы, а минимальная температура, как ожидается, будет самой низкой с мая.

Рижская дума разрешила: жители тихого центра в шоке от фестиваля под их окнами

Важно 11:45

Важно 0 комментариев

Казалось бы, жители тихого центра уже должны были привыкнуть к громким музыкальным концертам. Но на минувших выходных состоялся фестиваль, который не дал им спать до трех часов ночи, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Казалось бы, жители тихого центра уже должны были привыкнуть к громким музыкальным концертам. Но на минувших выходных состоялся фестиваль, который не дал им спать до трех часов ночи, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

«Евреям вход воспрещён»: плакат в немецком Фленсбурге вызвал бурю

Мир 11:29

Мир 0 комментариев

Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу", сообщает Евроньюз.

Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу", сообщает Евроньюз.

Железные дороги стран Балтии планируется объединить в одну инфосистему

Новости Латвии 11:26

Новости Латвии 0 комментариев

Железные дороги Литвы планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас.

Железные дороги Литвы планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас.

Едут в среднем на 2 ночи: почему мы проигрываем туристов даже Литве и Эстонии?

Новости Латвии 11:19

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии и всей Балтии центральным месяцем туристического сезона является июль, и именно по июльским данным можно судить о ситуации в этой отрасли.

В Латвии и всей Балтии центральным месяцем туристического сезона является июль, и именно по июльским данным можно судить о ситуации в этой отрасли.

И не пьянеют? Шимпанзе каждый день «выпивают» по бутылке пива

Для настроения 11:17

Для настроения 0 комментариев

Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

За длинным рублём: как латвийские специалисты зарабатывали при СССР на Севере

История и культура 11:11

История и культура 0 комментариев

В советское время одной из возможностей заработать большие деньги являлась работа на севере Тюменской области – на строительстве дорог к нефтяным месторождениям...

В советское время одной из возможностей заработать большие деньги являлась работа на севере Тюменской области – на строительстве дорог к нефтяным месторождениям...

Рейсов в Россию больше не будет: министр сообщения

Важно 11:05

Важно 0 комментариев

В системе пассажирских перевозок в Латвии накопились серьёзные проблемы, заявил в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»), пишет ЛЕТА. Одна из них - транспортное сообщение с государствами-агрессорами. 

В системе пассажирских перевозок в Латвии накопились серьёзные проблемы, заявил в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»), пишет ЛЕТА. Одна из них - транспортное сообщение с государствами-агрессорами. 

