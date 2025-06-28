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В воскресенье продолжит дуть порывистый ветер, на востоке страны пройдут дожди

© LETA 28 июня, 2025 16:57

Новости Латвии 0 комментариев

Согласно прогнозу латвийских синоптиков, с утра в воскресенье, начиная с побережья, усилится западный и северо-западный ветер, порывы достигнут 15-18 м/с, днем на побережье - до 20 м/с.

Воздух в воскресенье прогреется до +16-21 градуса.

В ближайшую ночь ожидается облачная погода, местами небо прояснится. Небольшой дождь ожидается преимущественно на востоке страны, местами он возможен также в западных и центральных районах. Западный и юго-западный ветер постепенно усилится, в западных и центральных районах - до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью - от +10 до +15 градусов.

В Риге ночью - преимущественно облачно, но без существенных осадков. Ветер сменится на западный и юго-западный, будет дуть с умеренной силой, температура воздуха достигнет +14-15 градусов.

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