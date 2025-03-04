В винограде обнаружено запрещенное в ЕС вещество. Концентрация превышает норму в десятки раз: PVD

В ходе лабораторного контроля PVD выявила в винограде 0,5 микрограмма фамоксадона на килограмм с потенциальной погрешностью 0,25 микрограмма на килограмм, в то время как допустимая норма составляет всего 0,01 микрограмма на килограмм.

Представители PVD отмечают, что виноград из Перу в упаковках по 500 граммов с штрих-кодом 4045113001618 больше не доступен в продаже.

О данном нарушении PVD разместила сообщение в Системе быстрого оповещения ЕС.

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) – это государственное управление, находящееся в ведении Министерства земледелия, которое занимается контролем и надзором за пищевой и ветеринарной сферой.