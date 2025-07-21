Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 21. Июля Завтра: Meldra, Meldris, Melisa
Доступность

В Вильнюсе с большим концертом выступит Армин ван Бюрен

Редакция PRESS 21 июля, 2025 12:58

История и культура 0 комментариев

2 августа в Винго Парке выступит популярный нидерландский диджей и продюсер электронной музыки Армин ван Бюрен, сообщает портал balticevents.info. Армин ван Бюрен на сегодняшний день является одним из самых востребованных диджеев в мире уже более 20 лет. Он занимал первое место в ежегодном опросе «DJ Mag Top 100 DJs» пять раз, внося свой вклад в двадцать последовательных пятерых мест на
сегодняшний день.

Диджей, номинированный на «Grammy», ведет еженедельное радио-шоу «A State of Trance», которое слушают более 44 миллионов человек более чем в 84 странах мира. Он
также является соучредителем «Armada Music», крупнейшего независимого лейбла танцевальной музыки в мире.


На протяжении многих лет Армин запускал несколько мировых туров «Armin Only», в том числе основанных на его альбомах («Imagine» в 2008 году, «Mirage» в 2010 году, «Intense» в 2013 году и «Embrace» в 2016 году). Как исполнитель, Армин был хэдлайнером множества шоу на ведущих фестивалях и
площадках по всему миру, включая «Electric Daisy Carnival» (Лас-Вегас, Нью-Йорк), «Ultra
Music Festival» (Майами) и «Tomorrowland» (Бельгия). На сегодняшний день на счету Армина семь полноформатных альбомов - «‎76» (2003),
«‎Shivers» (2005), «‎Imagine» (2008), «‎Mirage» (2010), ‘Intense» (2013), «‎Embrace» (2015) и «‎Balance» (2019), которые песни которых присутствовали в топах на всех музыкальных платформах разных стран.

На концерте в Вильнюсе артист выступит с особой концертной программой в рамках мирового тура «The Orb World Tour», где исполнит свои лучшие работы. Билеты доступны во всех касах «Biļešu Serviss».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:55 21.07.2025
Глобальная операция “Eastwood” нанесла удар по пророссийской хакерской сети NoName057
Bitnews.lv 3 часа назад
Ассоциация журналистов Латвии требует прекратить судебную тяжбу с “Дождём
Bitnews.lv 4 часа назад
Погода: лето, я изжарен, как котлета…
Sfera.lv 6 часов назад
Рига: будут ли открыты новые 10-е классы
Sfera.lv 6 часов назад
Польша: и здесь не любят Грузию…
Sfera.lv 6 часов назад
Бюджетный хаос в Брюсселе
Bitnews.lv 6 часов назад
Швеция: символы не те?
Sfera.lv 7 часов назад
Зной разогреет Курземе до +28 градусов во вторник
Bitnews.lv 7 часов назад

«Она пришла к нему в шубе на голое тело, а потом сбросила и её»: новые подробности жизни принцессы Дианы

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Журналистка и биограф британской королевской семьи Салли Беделл Смит опубликовала новые сенсационные подробности о тайном романе принцессы Дианы с отцом троих детей, английским арт-дилером Оливером Хоаром.

Журналистка и биограф британской королевской семьи Салли Беделл Смит опубликовала новые сенсационные подробности о тайном романе принцессы Дианы с отцом троих детей, английским арт-дилером Оливером Хоаром.

Читать
Загрузка

Андрей Козлов: крематорий в Имантe — это плевок в лицо местным жителям

Важно 19:57

Важно 0 комментариев

Как предприниматель, политик и житель района Иманта, я категорически возражаю против строительства крематория в Имантe рядом с Лачупес капи. Это решение может серьёзно повлиять на жизнь и здоровье жителей ближайших домов, и я призываю рижан не оставаться равнодушными.

Как предприниматель, политик и житель района Иманта, я категорически возражаю против строительства крематория в Имантe рядом с Лачупес капи. Это решение может серьёзно повлиять на жизнь и здоровье жителей ближайших домов, и я призываю рижан не оставаться равнодушными.

Читать

Латвия на последнем месте. Туристический бизнес стонет: «Без помощи зиму можно и не пережить»

Важно 19:34

Важно 0 комментариев

Хотя на улицах Риги и в других местах Латвии, кажется, не наблюдается нехватки туристов, представители отрасли оценивают начало туристического сезона как слабое. Латвия по-прежнему занимает последнее место в Европейском союзе по восстановлению потока иностранных туристов после пандемии. С представителями отрасли побеседовала передача 360 Ziņas.

Хотя на улицах Риги и в других местах Латвии, кажется, не наблюдается нехватки туристов, представители отрасли оценивают начало туристического сезона как слабое. Латвия по-прежнему занимает последнее место в Европейском союзе по восстановлению потока иностранных туристов после пандемии. С представителями отрасли побеседовала передача 360 Ziņas.

Читать

Все не так радужно? Представлявший Эстонию в положительном свете отчет оказался подделкой

Мир 18:52

Мир 0 комментариев

Долголетнего руководителя Всемирного экономического форума (WEF) Клауса Шваба обвиняют в новом скандале — по сведениям швейцарской газеты, данные составлявшегося им десятилетиями отчета о конкурентоспособности стран мира оказались сфальсифицированными, пишет Rus.Postimees.

Долголетнего руководителя Всемирного экономического форума (WEF) Клауса Шваба обвиняют в новом скандале — по сведениям швейцарской газеты, данные составлявшегося им десятилетиями отчета о конкурентоспособности стран мира оказались сфальсифицированными, пишет Rus.Postimees.

Читать

Латвия закрыла доступ ещё к 10 пропагандистским сайтам РФ: список

Выбор редакции 18:41

Выбор редакции 0 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение закрыть доступ еще к десяти российским пропагандистским сайтам, говорится в официальном издание "Latvijas Vēstnesis".

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение закрыть доступ еще к десяти российским пропагандистским сайтам, говорится в официальном издание "Latvijas Vēstnesis".

Читать

Опоздания неизбежны: в центре Риги снова встали трамваи. Почему?

Важно 18:40

Важно 0 комментариев

Из-за повреждения рельсов в центре Риги нарушено движение трамваев по нескольким маршрутам, сообщает муниципальное предприятие SIA "Rīgas satiksme".

Из-за повреждения рельсов в центре Риги нарушено движение трамваев по нескольким маршрутам, сообщает муниципальное предприятие SIA "Rīgas satiksme".

Читать

Венгрия и Сербия договариваются с Россией о строительстве нефтепровода

Мир 18:35

Мир 0 комментариев

По словам представителей венгерского правительства, он может быть введен в эксплуатацию в 2027 году. Сийярто назвал россиян "партнерами", сообщает Euronews.

По словам представителей венгерского правительства, он может быть введен в эксплуатацию в 2027 году. Сийярто назвал россиян "партнерами", сообщает Euronews.

Читать