В Вильнюсе с большим концертом выступит Армин ван Бюрен

Диджей, номинированный на «Grammy», ведет еженедельное радио-шоу «A State of Trance», которое слушают более 44 миллионов человек более чем в 84 странах мира. Он

также является соучредителем «Armada Music», крупнейшего независимого лейбла танцевальной музыки в мире.



На протяжении многих лет Армин запускал несколько мировых туров «Armin Only», в том числе основанных на его альбомах («Imagine» в 2008 году, «Mirage» в 2010 году, «Intense» в 2013 году и «Embrace» в 2016 году). Как исполнитель, Армин был хэдлайнером множества шоу на ведущих фестивалях и

площадках по всему миру, включая «Electric Daisy Carnival» (Лас-Вегас, Нью-Йорк), «Ultra

Music Festival» (Майами) и «Tomorrowland» (Бельгия). На сегодняшний день на счету Армина семь полноформатных альбомов - «‎76» (2003),

«‎Shivers» (2005), «‎Imagine» (2008), «‎Mirage» (2010), ‘Intense» (2013), «‎Embrace» (2015) и «‎Balance» (2019), которые песни которых присутствовали в топах на всех музыкальных платформах разных стран.

На концерте в Вильнюсе артист выступит с особой концертной программой в рамках мирового тура «The Orb World Tour», где исполнит свои лучшие работы. Билеты доступны во всех касах «Biļešu Serviss».