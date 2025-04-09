В Вецмилгрависе владелец квартиры организовал кухню прямо на балконе: а у соседей теперь «плачущая стена» и сосульки

По словам Инги, её сосед, живущий этажом выше, вынес на балкон раковину, духовку и стиральную машину. И оборудовал на балконе кухню. Иногда, когда кто-то работает на кухне, по стене балкона Инги течет вода.

Пожилая женщина недовольна тем, что ее сосед решил переоборудовать балкон в кухню. Отремонтировать балкон Инга не может, потому что ситуация с водой не прекращается. А зимой струи воды превращаются в сосульки. Владелец сказал Инге, что вода на балконе - это её проблема.

Инга уже несколько раз обращалась с жалобой к управляющей компании “Rīgas namu pārvaldnieks”. Она знает, что квартиру осмотрели, но балкон перестраивать не стали.

В Rīgas namu pārvaldnieks сообщили, что квартиру действительно осматривали, констатировали незаконную перепланировку балкона, чего делать без разрешения, в том числе от соседей, было нельзя. Владельцу велели кухню демонтировать, но вместо этого он продал квартиру. Новому владельцу дали некоторое время на то, чтобы ситуацию исправить. Если он её не исправит - последуют штрафы.

А тем временем с момента обнаружения "проблемы" прошёл уже год.