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В усадьбе Мазъюмправа обнаружена провокационная надпись; информация передана полиции (ФОТО) (1)

Редакция PRESS 20 июля, 2025 13:01

Важно 1 комментариев

Valsts policija

В соцсети "Х" депутат Рижской думы Каспарс Спунде (Нацобъединение) опубликовал фото, на котором видна надпись "Смерть латышам!" на табличке с названием усадьбы Мазъюмправа в рижском микрорайоне Румбула.

Снимок подписан весьма лаконично - "Интеграция".

В комментариях Спунде уточняет, что надпись является "свидетельством банкротства политики интеграции. За 30 лет мы вынянчили новое поколение нелатышей, нелояльных к государству, которые в кризисный момент выстрелят в спину".

Рижская дума сообщает, что информация о вандализме передана в полицию.

А вот некоторые наиболее приличные реплики из комментариев:

- Наверняка слушатель LSM на русском и Латвийского радио - 4.

- Сюда бы логотип Фонда общественной интеграции. Это все же свидетельство и результат их "труда", разве нет?

- Туда надо перенести офис Фонда общественной интеграции.

- Интересно, что другого политика русофобии могла принести?

- Одни и те же люди пишут на доске это одной рукой, а другой рукой в другом месте- "labs krievs - beigts krievs". Отработанная тактика для разжигания конфликтов.

- Все зашло так далеко, что вера теряется, некто подобный Ланге написал, сфоткал, а теперь воет. А может быть, кто-то в самом деле этого пожелал, но с учетом всего никому больше не верьте никогда.

- Минкульт, покажите это прогрессивной Лаце.

 

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Комментарии (1) 61 реакций
Комментарии (1) 61 реакций
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